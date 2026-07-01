Як виглядає базовий Hyundai IONIQ 3: відмінності від топ-версії

Стандартна модель отримала скромніший дизайн кузова, інші бампери, менші за розміром легкосплавні диски та світле оформлення внутрішнього простору. Електромобіль розроблявся з урахуванням специфіки європейського ринку, вимог місцевих клієнтів та особливостей інфраструктури.

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Особливості зовнішнього вигляду та кузова

Інженери та дизайнери компанії описують новий Hyundai IONIQ 3 як аеродинамічний хетчбек, який поєднує в собі візуальні та конструктивні рішення хетчбеків, фастбеків та кросоверівПорівняно з агресивним варіантом N-Line, автомобіль позбавили виражених отворів та елементів чорного декору. На вузькій решітці радіатора збереглися фірмові розділені світлодіодні фари, що складаються з чотирьох точок.

У профілі новинки з'явилися зовнішні дзеркала заднього виду, пофарбовані в колір кузова. Залежно від обраної комплектації, на автомобіль встановлюються колісні диски діаметром від 16 до 18 дюймів, тоді як версія N-Line комплектується 19-дюймовими колесами. У задній частині кузова звичайний хетчбек відрізняється зменшеним спойлером на подвійному лобовому склі та менш помітним дифузором на бампері, який позбавлений бічних ребер.

Оновлений інтер'єр та цифрові технології

У салоні ключовий акцент зроблено на затишку, комфорті та високій якості сприйняття матеріалів. Контрастну чорно-червону тему оформлення N-Line тут замінили на значно світліші та спокійніші відтінки.

Усередині Hyundai Ioniq 3 дебютує нова інформаційно-розважальна система Pleos Connect, створена на базі операційної системи Android. Раніше ця технологія з'явилася на оновленому флагманському седані Grandeur у Південній Кореї, а тепер адаптована для європейського ринку.

Клієнтам запропонують сенсорні екрани мультимедіа діагоналлю 12,9 або 14,6 дюйма, які працюють у парі з тонкою цифровою панеллю приладів. На момент старту продажів фірмовий магазин Pleos App Market підтримуватиме 30 сторонніх програм, а до кінця року їхня кількість збільшиться. Крім того, електромобіль отримав голосового помічника Gleo AI, здатного підтримувати природний діалог із пасажирами.

Технічні характеристики

В основі Hyundai IONIQ 3 лежить 400-вольтова архітектура E-GMP, яка також використовується в моделях Kia EV3 та EV4. На початковому етапі продажів новинка буде доступна у двох модифікаціях з одним електродвигуном та заднім приводом:

Standard оснащується акумуляторною батареєю ємністю 42,2 кВт-год та мотором потужністю 108 кВт (144 к.с.). Запас ходу за європейським циклом WLTP становить 344 кілометри.

оснащується акумуляторною батареєю ємністю 42,2 кВт-год та мотором потужністю 108 кВт (144 к.с.). Запас ходу за європейським циклом WLTP становить 344 кілометри. Long Range: укомплектована більшою батареєю ємністю 61 кВт-год та електродвигуном на 100 кВт (133 кінські сили). Завдяки такій конфігурації запас ходу на одному заряді зростає до 496 кілометрів.

Терміни виходу на ринок