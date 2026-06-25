Hyundai знімає з виробництва свій останній універсал через падіння попиту на ринку

Світовий споживчий інтерес до класичних сімейних універсалів продовжує стрімко падати, поступаючись місцем сегменту кросоверів та позашляховиків.

Читайте також: Новий електроседан Hyundai Ioniq V має малу батарею, але проїжджає 650 кілометрів

Економічна недоцільність та зміна пріоритетів бренду

Офіційне підтвердження цієї стратегії озвучив президент і генеральний директор європейського підрозділу компанії Hyundai Motor Europe Ксав'є Мартіне. У своєму інтерв'ю для видання Auto Express він зазначив, що сегмент універсалів більше не демонструє зростання.

Історично модель i30 Wagon переважно використовувалася для корпоративних автопарків, де закупівельна вартість традиційно низька, а рівень прибутку для виробника не є високим. За словами керівника європейського офісу, глобальний попит на автомобілі з довгим дахом зараз мінімальний, оскільки покупці в таких ключових регіонах, як США та Китай, масово обирають кросовери.

Ксав'є Мартіне підкреслив, що позашляховики приносять значно більше грошей, ніж універсали, тому інвестиції та ресурси департаменту досліджень і розробок логічно спрямовувати на найбільш рентабельні та перспективні проєкти. Поточний мінімальний попит більше не виправдовує розробку прямого наступника i30 Wagon.

Модель універсалу присутня в лінійці бренду з 2007 року, а її друге та третє покоління дебютували у 2011 та 2017 роках відповідно. На різних ринках автомобіль продавався під позначеннями CW, SW та Kombi. Технічно машина розділяє платформу з Kia Ceed SportsWagon, який вже раніше був знятий з продажу. Наразі i30 Wagon все ще доступний для замовлення на деяких європейських ринках, зокрема в Німеччині, Іспанії, Італії та Франції, проте модель очікує тихий вихід з ринку без подальшої заміни.

Куди Hyundai перенаправить інвестиції

Автовиробник планує зосередити всі зусилля на оновленні своєї лінійки в найбільш затребуваних та прибуткових сегментах європейського ринку. Незабаром компанія представить локальну версію нового субкомпактного хетчбека i20, який спочатку дебютував у Бразилії. Що стосується актуального сімейства i30 третього покоління, то хетчбек та фастбек, найімовірніше, пройдуть через третій фейсліфтинг. Крім того, очікується планове оновлення седана Elantra, який після перерви має всі шанси повернутися на європейський ринок.

Проте головний акцент буде зроблено на розвитку SUV-лінійки, яка приносить бренду основний дохід. Найпопулярніші кросовери марки, серед яких Bayon, Kona та Tucson, готуються до масштабного планового оновлення. Машини отримають повністю перероблений виразний дизайн екстер'єру, а також найсучасніші мультимедійні системи та електронні технології.