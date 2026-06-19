Новий електроседан Hyundai Ioniq V має малу батарею, але проїжджає 650 кілометрів

Хоча деякі електромобілі Hyundai, що продаються на світових ринках, вражають своїми технологіями, жоден із них не виходить за рамки сміливих рішень, реалізованих в Ioniq V, який бренд вперше презентував у Китаї на початку цього року.

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Головна особливість – дизайн

Головний акцент новинки зосереджений на радикальному клиноподібному дизайні кузова. Завдяки унікальній обтічній формі, високопрохідний електричний седан отримав наднизький коефіцієнт лобового опору. Це дозволило мінімізувати споживання енергії на високих швидкостях та створити всередині просторий, повністю цифровізований кокпіт із футуристичною архітектурою інструментів.

Технічні характеристики та витрата пального

Коли Hyundai вперше розсекретила дизайн Ioniq V у квітні, деталі силовихої установки майже повністю трималися в секреті. Проте нещодавно опубліковані дані Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) нарешті розкрили всі технічні деталі, пише Carscoops.

Автомобіль працює на прогресивній 800-вольтовій архітектурі, яка в глобальних моделях сімейства Ioniq зазвичай підтримує надшвидку зарядку потужністю близько 250 кВт. Покупці зможуть обирати між двома літій-залізо-фосфатними акумуляторними блоками, які є досить скромними для машини такого класу:

Базова версія: оснащується акумулятором ємністю 53,5 кВт-год та одним електродвигуном потужністю 188 кінських сил. Залежно від комплектації, вага такого авто становить від 1707 кг до 1737 кг. Оптимістичний китайський цикл CLTC обіцяє для цієї версії запас ходу на рівні 520–540 км, хоча в реальних умовах європейських доріг пробіг становитиме ближче до 400 км.

оснащується акумулятором ємністю 53,5 кВт-год та одним електродвигуном потужністю 188 кінських сил. Залежно від комплектації, вага такого авто становить від 1707 кг до 1737 кг. Оптимістичний китайський цикл CLTC обіцяє для цієї версії запас ходу на рівні 520–540 км, хоча в реальних умовах європейських доріг пробіг становитиме ближче до 400 км. Версія для тривалих подорожей отримала блок на 66,8 кВт-год у комплекті з потужнішим двигуном на 225 к.с. Вага крос-седана в такій конфігурації зростає до 1808 кг. Заявлений паспортний хід складає від 620 до 650 км, проте реальна досяжна цифра з урахуванням європейських трас очікується в районі 500 км.

Що найцікавіше, у документах MIIT також згадується загадкова модифікація Ioniq V із "збільшеним" запасом ходу, однак її детальні специфікації Hyundai оприлюднить трохи пізніше. Офіційні прайс-листи на космічний седан з'являться найближчим часом, а перші поставки клієнтам заплановані на кінець цього року. Поки що бренд не підтвердив глобальні продажі новинки за межами Піднебесної, проте експерти прогнозують високу ймовірність її появи на ринках Австралії та Європи.