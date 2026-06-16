Hyundai представила нове покоління i20: як змінився найдешевший автомобіль бренду

Як пише Carscoops, представники бренду Hyundai окремо наголосили, що європейська модифікація новинки хоч і базуватиметься на аналогічній архітектурі, матиме помітні відмінності. Для європейського ринку інженери підготують інші налаштування підвіски, змінене компонування інтер'єру, унікальну лінійку силових агрегатів та точкові візуальні зміни, адаптовані під смаки місцевих водіїв.

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Дизайн у стилістиці Ioniq та нові габарити кузова

Зовнішній вигляд нового Hyundai i20 багато в чому повторює стиль новітнього електрокара IONIQ 3, але у зменшених пропорціях. Автомобіль отримав масивне пластикове облицювання нижнього периметра бамперів та колісних арок, що захищає кузов на легкому бездоріжжі.

Чорні стійки даху та пласка лінія верху створюють візуальний ефект "заниженого позашляховика", через що новинка нагадує зменшену копію популярного кросовера Creta. Головні елементи екстер'єру та габарити:

Широка фірмова решітка радіатора та скульптурний профіль кузова з висхідною лінією скління;

Світлодіодна оптика на всю ширину передньої частини з денними ходовими вогнями;

17-дюймові легкосплавні диски з витонченим діамантовим огранюванням для топових версій;

Довжина автомобіля становить 4130 мм, а висота – 1505 мм, що робить його більшим за попередника;

Колісна база залишилася незмінною і дорівнює 2580 мм (аналогічно до європейської моделі третього покоління).

Сучасна мультимедіа

Всередині крос-хетчбека встановлена повністю цифрова панель приладів, яка візуально об'єднана в один блок із двома великими 12,3-дюймовими дисплеями мультимедійної системи. Попри тотальну цифровізацію, дизайнери Hyundai зберегли високий рівень ергономіки, залишивши достатню кількість фізичних клавіш і круглих регуляторів на рульовому колесі та під сенсорним екраном.

Для управління кліматичною системою передбачена окрема фізична панель на центральній консолі. Флагманське виконання під назвою Ultimate додатково хизується двоколірною оббивкою сидінь зі стійкої синтетичної шкіри.

Двигуни

Цікаво, що бразильська версія Hyundai i20 повністю відмовилася від будь-яких проявів електрифікації чи гібридних технологій. Лінійка двигунів складається виключно з класичних ДВЗ, адаптованих до роботи на бензині або чистому етанолі. Базовий трициліндровий атмосферний мотор об'ємом 1.0 літра видає потужність 79 к.с., тоді як 1,0-літровий турбодвигун розвиває потужність 113 кінських сил. Обидва силові агрегати передають весь крутний момент виключно на передні колеса. На вибір покупцям пропонуються механічна або автоматична коробки передач.

Перспективи виробництва та ціни

Випуск нового Hyundai i20 налагоджено на бразильському заводі компанії в місті Пірасікаба. На місцевому ринку вартість автомобіля варіюється від 99 990 реалів за початкову версію з механікою до 139 990 реалів за максимальну комплектацію з турбомотором та автоматом (еквівалентно від 19 800 до 27 700 доларів США). Головними конкурентами новинки виступають моделі VW Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris та Fiat Argo.

На європейському ринку наразі продовжує продаватися модель третього покоління зразка 2020 року, яка збирається на заводі в Туреччині та пережила планове оновлення у 2023 році. Наступник для країн Європи має дебютувати наприкінці поточного року або вже у 2027 році.

Ключовою відмінністю європейського варіанту стане моторна гамма: замість чистих ДВЗ ставку зроблять на сучасні "м'які" гібридні установки з низьким рівнем викидів. Крім того, пізніше для Європи заплановано вихід версії N Line та повноцінного потужного хот-хетча i20 N, який отримає високоефективну самозарядну гібридну систему.