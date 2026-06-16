Hyundai представила новое поколение i20: как изменился самый доступный автомобиль бренда

Как пишет Carscoops, представители бренда Hyundai отдельно подчеркнули, что европейская модификация новинки, хотя и будет базироваться на аналогичной архитектуре, будет иметь заметные отличия. Для европейского рынка инженеры подготовят другие настройки подвески, измененную компоновку интерьера, уникальную линейку силовых агрегатов и точечные визуальные изменения, адаптированные под вкусы местных водителей.

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Дизайн в стилистике Ioniq и новые габариты кузова

Внешний вид нового Hyundai i20 во многом повторяет стиль новейшего электрокара IONIQ 3, но в уменьшенных пропорциях. Автомобиль получил массивную пластиковую облицовку нижнего периметра бамперов и колесных арок, защищающую кузов на легком бездорожье.

Черные стойки крыши и плоская линия верха создают визуальный эффект "заниженного внедорожника", из-за чего новинка напоминает уменьшенную копию популярного кроссовера Creta. Основные элементы экстерьера и габариты:

Широкая фирменная решетка радиатора и скульптурный профиль кузова с восходящей линией остекления;

Светодиодная оптика на всю ширину передней части с дневными ходовыми огнями;

17-дюймовые легкосплавные диски с изящной алмазной огранкой для топовых версий;

Длина автомобиля составляет 4130 мм, а высота – 1505 мм, что делает его больше предшественника;

Колесная база осталась неизменной и равна 2580 мм (аналогично европейской модели третьего поколения).

Современная мультимедиа

Внутри кросс-хэтчбека установлена полностью цифровая приборная панель, визуально объединенная в один блок с двумя большими 12,3-дюймовыми дисплеями мультимедийной системы. Несмотря на тотальную цифровизацию, дизайнеры Hyundai сохранили высокий уровень эргономики, оставив достаточное количество физических кнопок и круглых регуляторов на рулевом колесе и под сенсорным экраном.

Для управления климатической системой предусмотрена отдельная физическая панель на центральной консоли. Флагманская версия под названием Ultimate дополнительно может похвастаться двухцветной обивкой сидений из прочной синтетической кожи.

Двигатели

Интересно, что бразильская версия Hyundai i20 полностью отказалась от каких-либо проявлений электрификации или гибридных технологий. Линейка двигателей состоит исключительно из классических ДВС, адаптированных к работе на бензине или чистом этаноле. Базовый трехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,0 литра развивает мощность 79 л.с., тогда как 1,0-литровый турбодвигатель развивает мощность 113 лошадиных сил. Оба силовых агрегата передают весь крутящий момент исключительно на передние колеса. На выбор покупателям предлагаются механическая или автоматическая коробки передач.

Перспективы производства и цены

Выпуск нового Hyundai i20 налажен на бразильском заводе компании в городе Пирасикаба. На местном рынке стоимость автомобиля варьируется от 99 990 реалов за базовую версию с механической коробкой передач до 139 990 реалов за максимальную комплектацию с турбомотором и автоматической коробкой передач (эквивалентно от 19 800 до 27 700 долларов США). Главными конкурентами новинки выступают модели VW Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris и Fiat Argo.

На европейском рынке пока продолжают продаваться автомобили третьего поколения 2020 модельного года, которые собираются на заводе в Турции и прошли плановое обновление в 2023 году. Преемник для стран Европы должен дебютировать в конце текущего года или уже в 2027 году.

Ключевым отличием европейского варианта станет моторная гамма: вместо чистых ДВС ставку сделают на современные "мягкие" гибридные установки с низким уровнем выбросов. Кроме того, позже для Европы запланирован выпуск "заряженной" версии N Line и полноценного мощного хот-хэтча i20 N, который получит высокоэффективную самозаряжающуюся гибридную систему.