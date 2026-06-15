Hyundai тестує новий Bayon з потужною гібридною установкою

За своїми габаритами поточний Bayon має довжину 4180 мм, що всього на 140 мм більше за кросовер Venue. У глобальному модельному ряду марки автомобіль займе сходинку безпосередньо під більшим Hyundai Kona.

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Кардинальна зміна стилю: від хетчбека до кутастого SUV

Головна концептуальна зміна наступного покоління – повна відмова від пропорцій піднятого хетчбека на користь класичного, брутального дизайну позашляховика. Створені на основі шпигунських знімків рендери та ілюстрації Carscoops демонструють, що кузов автомобіля збереже зручні габарити, проте отримає значно квадратнішу, кутастішу та вертикальну форму. Особливості екстер'єру майбутньої новинки:

Передня частина у фірмовому стилі бренду зі світлодіодною смугою на всю ширину капота та вертикальними блоками основних фар;

Вертикальне скління кузова із затемненими передніми стійками та пласкіша лінія даху;

Передні та задні крила з масивним захисним пластиковим облицюванням колісних арок;

Вертикальні двері багажника, які дозволять суттєво збільшити корисний об'єм вантажного відсіку;

Тонкі світлодіодні стрічки задніх ліхтарів, доповнені кутовими елементами.

Цифровий салон та розширена місткість

Інтер'єр кросовера перейде на абсолютно новий рівень виконання та за якістю оздоблювальних матеріалів наблизиться до старших моделей марки. Завдяки зміненій формі кузова простір у салоні помітно зросте, особливо в зоні над головами пасажирів та в колінах на задньому ряду.

Головним елементом передньої панелі стане великий вигнутий панорамний кластер, що об'єднує два 12,3-дюймових дисплеї цифрової приладової панелі та мультимедійної системи. Попри тотальну цифровізацію, інженери зберегли блок фізичних кнопок для швидкого керування основними функціями.

Бортова система отримає підтримку бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto, а також функцію оновлення програмного забезпечення "по повітрю". До списку оснащення нового Bayon увійдуть проекційний дисплей на лобове скло, бездротова зарядка для смартфонів та технологія "цифрового ключа", контурне освітлення інтер'єру, повний комплекс систем безпеки та напівавтономного керування 2-го рівня .

Оновлена платформа та поява гібрида

Замість розробки архітектури з чистого аркуша, інженери використають глибоко модернізовану версію поточної платформи K2. Завдяки покращенню жорсткості конструкції, автомобіль повинен отримати максимальний 5-зірковий рейтинг безпеки у краш-тестах Euro NCAP (поточна модель мала 4 зірки). Схема підвісок залишиться класичною: стійки McPherson на передній осі та напівзалежна торсіонна балка ззаду, проте інженери змінять налаштування для забезпечення чіткішої керованості та кращої плавності ходу.

Актуальний Hyundai Bayon

Наразі кросовер пропонується із скромним 1,0-літровим трициліндровим турбомотором на 99 кінських сил. Для відповідності суворим європейським екологічним нормам лінійку силових агрегатів повністю реформують. Базовим стане новий 1,2-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, доповнений 48-вольтовою технологією "м'якого гібрида".

Головною ж технічною новинкою буде поява повноцінної гібридної модифікації, запозиченої у старших моделей концерну. Така силова установка з'явиться у спортивному виконанні N-Line і генеруватиме потужність близько 140 "конячок". Вона працюватиме в парі з 7-ступененвою роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням, передаючи весь крутний момент на передні колеса.

Ринкові перспективи та головні конкуренти