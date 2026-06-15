Hyundai тестирует новый Bayon с мощной гибридной установкой

По своим габаритам текущий Bayon имеет длину 4180 мм, что всего на 140 мм больше, чем у кроссовера Venue. В глобальном модельном ряду марки автомобиль займет место непосредственно под более крупным Hyundai Kona.

Читайте также: «Премиальный корейский дизайн»: новый Audi Q7 стал героем мемов из-за сходства с Hyundai Santa Fe

Кардинальное изменение стиля: от хэтчбека к угловатому SUV

Главное концептуальное изменение следующего поколения – полный отказ от пропорций приподнятого хэтчбека в пользу классического, брутального дизайна внедорожника. Созданные на основе шпионских снимков рендеры и иллюстрации Carscoops демонстрируют, что кузов автомобиля сохранит удобные габариты, однако получит значительно более квадратную, угловатую и вертикальную форму. Особенности экстерьера будущей новинки:

Передняя часть в фирменном стиле бренда со светодиодной полосой на всю ширину капота и вертикальными блоками основных фар;

Вертикальное остекление кузова с затемненными передними стойками и более плоская линия крыши;

Передние и задние крылья с массивной защитной пластиковой облицовкой колесных арок;

Вертикальные двери багажника, которые позволят существенно увеличить полезный объем грузового отсека;

Тонкие светодиодные ленты задних фонарей, дополненные угловыми элементами.

Цифровой салон и расширенная вместимость

Интерьер кроссовера перейдет на совершенно новый уровень исполнения и по качеству отделочных материалов приблизится к старшим моделям марки. Благодаря измененной форме кузова пространство в салоне заметно увеличится, особенно в зоне над головами пассажиров и в коленях на заднем ряду.

Главным элементом передней панели станет большой изогнутый панорамный кластер, объединяющий два 12,3-дюймовых дисплея цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Несмотря на тотальную цифровизацию, инженеры сохранили блок физических кнопок для быстрого управления основными функциями.

Бортовая система получит поддержку беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также функцию обновления программного обеспечения "по воздуху". В список оснащения нового Bayon войдут проекционный дисплей на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов и технология "цифрового ключа", контурная подсветка салона, полный комплекс систем безопасности и полуавтономного управления 2-го уровня.

Обновленная платформа и появление гибрида

Вместо разработки архитектуры с нуля инженеры используют глубоко модернизированную версию текущей платформы K2. Благодаря повышению жесткости конструкции автомобиль должен получить максимальный 5-звездочный рейтинг безопасности в краш-тестах Euro NCAP (текущая модель имела 4 звезды). Схема подвесок останется классической: стойки McPherson на передней оси и полунезависимая торсионная балка сзади, однако инженеры изменят настройки для обеспечения более четкой управляемости и лучшей плавности хода.

Актуальный Hyundai Bayon

Сейчас кроссовер предлагается со скромным 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором на 99 лошадиных сил. Для соответствия строгим европейским экологическим нормам линейку силовых агрегатов полностью реформируют. Базовым станет новый 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, дополненный 48-вольтовой технологией "мягкого гибрида".

Главной же технической новинкой станет появление полноценной гибридной модификации, заимствованной у старших моделей концерна. Такая силовая установка появится в спортивном исполнении N-Line и будет развивать мощность около 140 лошадиных сил. Она будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, передавая весь крутящий момент на передние колеса.

Рыночные перспективы и главные конкуренты