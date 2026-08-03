Mercedes-Benz визнає надмірне захоплення екранами, але не хоче їх замінювати

Німецький бренд був одним із головних новаторів у цифровізації інтер'єрів, впровадивши комплексні дисплейні системи MBUX Hyperscreen та Superscreen, які займають майже всю ширину передньої панелі. Однак повна відмова від тактильних елементів керування викликала критику з боку покупців, що змусило компанію переглянути свій підхід до розробки інтерфейсів.

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Повернення аналогових елементів керування та майбутнє дисплеїв

Очільник компанії зазначив в інтерв’ю Autocar, що розробка нових інтерфейсів Mercedes-Benz орієнтована на максимальну інтуїтивність, проте фізичні кнопки повинні повернутися туди, де їх використання є найбільш доцільним і безпечним. Автовиробник вже повернув класичні механічні елементи керування на кермове колесо у своїх нових моделях і планує продовжувати цей тренд.

Водночас Ола Калленіус наголосив, що повернення кнопок не означає відмови від великих цифрових панелей. Мова йде про гармонійне співіснування двох підходів, а не про повну заміну дисплеїв аналоговими тумблерами. На думку керівника, галузь досягла мінімуму за кількістю тактильних органів управління, проте пік розмірів та кількості екранів у салонах автомобілів ще не пройдений.

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