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Mercedes-Benz визнає надмірне захоплення екранами, але не хоче їх замінювати

Генеральний директор концерну Mercedes-Benz Ола Калленіус визнав, що автомобільна індустрія припустилася помилки, занадто агресивно замінюючи класичні фізичні перемикачі та кнопки сенсорними інтерфейсами. За його словами, автовиробники подекуди почали впроваджувати технології заради самих технологій, відсунувши зручність клієнтів на другий план.
Mercedes-Benz повертає фізичні кнопки в салон, але не відмовиться від екранів: заява керівництва

ФОТО: Mercedes-Benz|

Інтер'єр Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric

Данило Северенчук
logo3 серпня, 17:30
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Німецький бренд був одним із головних новаторів у цифровізації інтер'єрів, впровадивши комплексні дисплейні системи MBUX Hyperscreen та Superscreen, які займають майже всю ширину передньої панелі. Однак повна відмова від тактильних елементів керування викликала критику з боку покупців, що змусило компанію переглянути свій підхід до розробки інтерфейсів.

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Повернення аналогових елементів керування та майбутнє дисплеїв

Очільник компанії зазначив в інтерв’ю Autocar, що розробка нових інтерфейсів Mercedes-Benz орієнтована на максимальну інтуїтивність, проте фізичні кнопки повинні повернутися туди, де їх використання є найбільш доцільним і безпечним. Автовиробник вже повернув класичні механічні елементи керування на кермове колесо у своїх нових моделях і планує продовжувати цей тренд.

Водночас Ола Калленіус наголосив, що повернення кнопок не означає відмови від великих цифрових панелей. Мова йде про гармонійне співіснування двох підходів, а не про повну заміну дисплеїв аналоговими тумблерами. На думку керівника, галузь досягла мінімуму за кількістю тактильних органів управління, проте пік розмірів та кількості екранів у салонах автомобілів ще не пройдений.

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