Mercedes-Benz визнає надмірне захоплення екранами, але не хоче їх замінювати

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Інтер'єр Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric
Німецький бренд був одним із головних новаторів у цифровізації інтер'єрів, впровадивши комплексні дисплейні системи MBUX Hyperscreen та Superscreen, які займають майже всю ширину передньої панелі. Однак повна відмова від тактильних елементів керування викликала критику з боку покупців, що змусило компанію переглянути свій підхід до розробки інтерфейсів.
Салон нового Mercedes-Benz GLA
Повернення аналогових елементів керування та майбутнє дисплеїв
Очільник компанії зазначив в інтерв’ю Autocar, що розробка нових інтерфейсів Mercedes-Benz орієнтована на максимальну інтуїтивність, проте фізичні кнопки повинні повернутися туди, де їх використання є найбільш доцільним і безпечним. Автовиробник вже повернув класичні механічні елементи керування на кермове колесо у своїх нових моделях і планує продовжувати цей тренд.
Водночас Ола Калленіус наголосив, що повернення кнопок не означає відмови від великих цифрових панелей. Мова йде про гармонійне співіснування двох підходів, а не про повну заміну дисплеїв аналоговими тумблерами. На думку керівника, галузь досягла мінімуму за кількістю тактильних органів управління, проте пік розмірів та кількості екранів у салонах автомобілів ще не пройдений.
Загальногалузевий тренд та результати досліджень безпеки
- Зміна підходу до оформлення салону спостерігається й серед інших світових брендів. Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья раніше визнав, що сенсорні елементи набули масового поширення через дешевизну у виробництві – їх собівартість приблизно на 50% нижча за механічні кнопки.
- Зараз Ferrari, а також компанії Hyundai та Volkswagen активно відновлюють класичні перемикачі в нових поколіннях своїх моделей.
- Однак, наявність фізичних кнопок сама по собі не гарантує ідеальної ергономіки.
- Нещодавні випробування у Швеції щодо рівня відволікання уваги водія показали суперечливі результати. Кросовер Mazda CX-60 із великою кількістю аналогових кнопок вимагав більше часу на виконання базових налаштувань, ніж Tesla Model Y із сенсорним управлінням. Водночас Mercedes-CLA показав слабкі результати швидкого доступу до функцій, тоді як лідером за швидкістю виконання завдань виявився Volvo XC60.