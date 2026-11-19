Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, комітет рекомендував ухвалити законопроєкт №16036 у другому читанні та в цілому.

Серед його положень є відтермінування вимоги щодо відповідності частини транспортних засобів стандарту не нижче Євро-6. Запровадження норми пропонують перенести з 1 січня 2027 року на 1 січня 2029-го.

Якого транспорту стосуються зміни

Йдеться про сідлові тягачі, автобуси, вантажні автомобілі та транспортні засоби спеціального призначення. У законодавстві вони визначені кодами УКТ ЗЕД 8701 21-8701 29, за винятком підпозиції 8701 24, а також товарними позиціями 8702, 8704 та 8705.

Ці вимоги регулюють митне оформлення для вільного обігу та першу державну реєстрацію відповідної техніки в Україні. Отже, пропозиція має значення як для ввезення транспорту, так і для українських виробників.

Раніше Авто24 розповідав про заплановане запровадження Євро-6 для комерційних автомобілів із 2027 року. Тепер цей строк пропонують знову посунути.

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Навіщо виробникам додаткові два роки

За аргументацією, наведеною Гетманцевим, перехідний період потрібен для адаптації виробничих процесів і технологій до вимог Євро-6. Підприємства мають переоснастити виробництво, підготувати потужності та налагодити постачання необхідних комплектувальних виробів.

Також виробникам потрібен час на пошук фінансування, інвестиції та поступове оновлення модельного ряду. Після технічних змін транспорт має пройти випробування й сертифікаційні процедури.

Окрема мета відтермінування полягає в тому, щоб уникнути різкого збільшення собівартості та кінцевої ціни продукції. Автори пропозиції розраховують у такий спосіб зберегти конкурентоспроможність українських виробників на внутрішньому ринку.

Однак на практиці жодних адаптацій українських виробники робити не будуть – ні до кінця цього року, ні протягом двох років. Адже вони випускають продукцію на основі платформ різних автовиробників світу (фактично на готові вантажівки встановлюють надбудови). І якщо вантажні донори європейських виробників давно відповідають нормам Євро6 (вони навіть готуються до наступного етапу Євро7), то азіатські (з Китаю та Індії) – ще ні. Саме для виробників спецтехніки, які встановлюють надбудови на китайські та індійські вантажівки (чи переробляють їх в автобуси), і націлений цей законопроєкт.

Чи змінюються правила для легкових автомобілів

Описане відтермінування не стосується легкових автомобілів товарної позиції 8703. Для нових машин цієї категорії вимога Євро-6 передбачена з 1 січня 2025 року з установленими законом винятками.

Тому переносити запропоновану дату 2029 року на всі автомобілі не варто. Поправка охоплює конкретно визначені категорії комерційного та спеціального транспорту.

Рекомендація комітету ще не змінює закон

Автомобільну поправку включили до законопроєкту №16036, основна тема якого стосується змін до Податкового кодексу та впровадження положень європейської директиви ATAD. У першому читанні парламент підтримав документ 13 жовтня 2026 року.

18 листопада податковий комітет рекомендував ухвалити його остаточно. Проте для перенесення екологічних вимог потрібне прийняття закону Верховною Радою та набрання ним чинності. Поки цього не сталося, чинним строком для зазначених категорій транспорту залишається 1 січня 2027 року.