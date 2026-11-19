Как сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, комитет рекомендовал принять законопроект №16036 во втором чтении и в целом.

Среди его положений есть отсрочка требования по соответствию части транспортных средств стандарта не ниже Евро-6. Введение нормы предлагают перенести с 1 января 2027 года на 1 января 2029 года.

Какого транспорта касаются изменения

Речь идет о седельных тягачах, автобусах, грузовых автомобилях и транспортных средствах специального назначения. В законодательстве они определены кодами УКТ ВЭД 8701 21-8701 29, за исключением подпозиции 8701 24, а также товарными позициями 8702, 8704 и 8705.

Эти требования регулируют таможенное оформление свободного обращения и первую государственную регистрацию соответствующей техники в Украине. Итак, предложение имеет значение как для ввоза транспорта, так и украинских производителей.

Ранее Авто24 рассказывал о запланированное введение Евро-6 для коммерческих автомобилей с 2027 года. Теперь этот срок предлагают снова сдвинуть.

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Зачем производителям дополнительные два года

По аргументации, приведенной Гетманцевым, переходный период необходим для адаптации производственных процессов и технологий к требованиям Евро-6. Предприятия должны переоснастить производство, подготовить мощности и наладить поставки необходимых комплектующих.

Также производителям нужно время на поиск финансирования, инвестиций и постепенное обновление модельного ряда. После технических изменений транспорт должен пройти испытания и сертификационные процедуры.

Отдельная цель отсрочки состоит в том, чтобы избежать резкого увеличения себестоимости и конечной цены продукции. Авторы предложения рассчитывают таким образом сохранить конкурентоспособность украинских производителей на внутреннем рынке.

Однако на практике никаких адаптаций украинские производители делать не будут– ни до конца этого года, ни в течение двух лет. Ведь они выпускают продукцию на основе платформ разных автопроизводителей мира (фактически на готовые грузовики устанавливают надстройки). И если грузовые доноры европейских производителей давно соответствуют нормам Евро6 (они даже готовятся к следующему этапу Евро7), то азиатские (из Китая и Индии)– еще нет. Именно для производителей спецтехники, которые устанавливают надстройки на китайские и индийские грузовики (или перерабатывают их в автобусы), и нацелен этот законопроект.

Меняются ли правила для легковых автомобилей

Описанная отсрочка не касается легковых автомобилей товарной позиции 8703. Для новых машин этой категории требование Евро-6 предусмотрено с 1 января 2025 г. с установленными законом исключениями.

Потому переносить предложенную дату 2029 года на все автомобили не стоит. Поправка включает конкретно определенные категории коммерческого и специального транспорта.

Рекомендация комитета еще не изменяет закон

Автомобильная поправка была включена в законопроект №16036, основная тема которого касается изменений в Налоговый кодекс и внедрения положений европейской директивы ATAD. В первом чтении парламент поддержал документ 13 октября 2026 года.

18 ноября налоговый комитет рекомендовал принять его окончательно. Однако для переноса экологических требований необходимо принятие закона Верховной Радой и вступление в силу. Пока этого не произошло, сроком для указанных категорий транспорта остается 1 января 2027 года.