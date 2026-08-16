Перевезення дітей в автомобілі: правила, винятки та відповідальність водія

Перевезення дітей в автомобілі регулюється окремими положеннями Правил дорожнього руху. Водій має враховувати вік і зріст дитини, особливості транспортного засобу та вимоги до використання дитячих утримуючих систем.

Неправильне перевезення дитини може створити не лише теоритичну загрозу її безпеці, а й стати підставою для адміністративної відповідальності, пише doradvokat.com.ua.

Коли потрібна дитяча утримуюча система

ПДР встановлюють вимоги до перевезення дітей, зріст яких менше 150 см. Для них мають використовуватися дитячі утримуючі системи, які дають змогу належним чином пристебнути дитину штатними ременями безпеки.

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Така система повинна відповідати параметрам дитини та використовуватися відповідно до вимог виробника.

Важливо враховувати не лише сам факт наявності автокрісла чи іншої утримуючої системи, а й правильність її встановлення та використання.

Де можна встановлювати дитяче крісло

ПДР передбачають обмеження щодо встановлення дитячих утримуючих систем на передньому сидінні.

Водночас існує окремий виняток для дітей віком до трьох років. Їх можна перевозити на передньому сидінні за умови використання утримуючої системи, встановленої проти напрямку руху, а також обов’язкового відключення фронтальної подушки безпеки.

Тобто твердження про повну заборону перевезення дітей до трьох років на передньому сидінні не відповідає чинним правилам.

Особливості автомобілів без ременів безпеки

Правила також передбачають окремі випадки для транспортних засобів, конструкція яких не передбачає ременів безпеки.

Тому під час оцінки ситуації необхідно враховувати конструктивні особливості конкретного автомобіля, а не лише загальні вимоги до перевезення дітей.

Що заборонено

ПДР містять і прямі заборони щодо перевезення дітей. Зокрема, заборонено перевозити дітей віком до 16 років у кузові будь-якого вантажного автомобіля. Також заборонене перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Окремі правила та винятки можуть застосовуватися залежно від виду транспортного засобу та характеру перевезення.

Що робити, якщо виникла суперечка з поліцією

Якщо водій не погоджується з оцінкою поліцейського, не варто обмежуватися усною суперечкою. Насамперед потрібно спокійно з'ясувати, яке саме порушення йому інкримінують і на підставі якої норми ПДР.

Водій має право ознайомитися з матеріалами справи, надати свої пояснення та докази, а також зазначити свої заперечення під час оформлення матеріалів.

Корисно самостійно зафіксувати обставини ситуації на фото або відео, якщо це можливо та безпечно. Зокрема, можна зафіксувати розташування дитини в салоні, використану утримуючу систему, її маркування та спосіб встановлення.

Якщо постанова вже винесена, водій має право оскаржити її у встановленому законом порядку.

Який штраф передбачений за порушення

За частиною 10 статті 121 КУпАП штраф становить 510 грн. За повторне протягом року порушення передбачений штраф 850 грн.

Розмір відповідальності залежить від конкретних обставин та кваліфікації порушення.

Що варто запам'ятати водіям

Головне правило — дитина повинна бути належним чином захищена під час поїздки.

Перед початком руху варто перевірити:

чи відповідає утримуюча система віку, зросту та вазі дитини;

чи правильно вона встановлена;

чи правильно пристебнута дитина;

чи дотримані вимоги щодо місця встановлення;

чи враховані вимоги щодо фронтальної подушки безпеки;

чи немає конструктивних особливостей автомобіля, які впливають на застосування цих правил.

Знання ПДР допомагає не лише уникнути штрафу, а насамперед зменшити ризик тяжких наслідків у разі ДТП. Якщо водій не погоджується з рішенням поліції, свої права краще відстоювати на підставі конкретних норм законодавства та доказів, а не лише власної оцінки ситуації.