Дітей вчать ремонтувати авто з 5 років: чому це стає новим трендом

У США (місто Флінт, Штат Мічіган) викладач автосправи Джеррі Вестон запустив незвичну програму — він навчає дітей віком від 5 до 13 років основам кузовного ремонту авто, реагуючи на гострий дефіцит спеціалістів у галузі. Про це розповідають в Automotive News та Jalopnik.

Дефіцит механіків стає критичним

Проблема нестачі кадрів у автосфері вже давно не нова. Але тепер мова не лише про класичних автомеханіків — аналогічна ситуація формується і в сегменті кузовного ремонту.

Головна причина — старше покоління фахівців виходить на пенсію, а молодь не поспішає їх замінювати. Ба більше, сучасні діти часто не мають навіть базових технічних навичок.

За словами викладача, іноді доводиться починати з найпростішого — пояснювати, що таке викрутка і як нею користуватись.

Культура "викинути, а не полагодити"

Ще один фактор — зміна підходу до речей. Сучасна культура споживання не передбачає ремонту.

Більшість техніки або складно відремонтувати, або це економічно недоцільно. Як результат — навички просто не передаються між поколіннями.

І це вже системна проблема, яка впливає не лише на автоіндустрію, а й на ринок праці загалом.

Ремонт авто став високотехнологічним

Сучасний кузовний ремонт — це вже не просто рихтування металу.

Автомобілі стали значно складнішими. Після ДТП фахівці працюють не лише з кузовом, а й з електронікою: калібрують датчики, налаштовують системи допомоги водієві, працюють із програмним забезпеченням.

Навіть заміна лобового скла може вимагати складної електронної адаптації.

Молодь має несподівану перевагу

Попри брак базових навичок, сучасні діти мають сильну сторону — вони добре орієнтуються в технологіях.

І саме це може стати їхнім ключем до професії.

За даними досліджень, 95% молоді зацікавилися б роботою в автосфері, якби знали, що вона пов’язана з сучасним софтом і цифровими інструментами.

Віртуальна реальність замість фарби

Щоб зацікавити дітей, у навчанні використовують нові підходи.

Наприклад, фарбування автомобілів можна спробувати у VR — без витрат матеріалів і шкоди для здоров’я. Такий формат дозволяє швидко залучити дітей і показати, як виглядає реальна робота.

Практика — навіть віртуальна — працює значно краще за теорію.

Не лише університет

Ще один важливий аспект — переосмислення освіти.

Все більше молоді починає розуміти, що університет — не єдиний шлях до успіху. За опитуваннями, понад 70% респондентів шкодують, що раніше не знали про альтернативні кар’єрні можливості.

Робота в автосфері, зокрема у кузовному ремонті, пропонує стабільний дохід і можливість розвитку — часто не гіршу, ніж у випускників вишів.

Висновок

Ринок змінюється — і разом із ним змінюється підхід до підготовки кадрів.

Якщо раніше автомеханіком ставали після школи або коледжу, то тепер підготовка починається ще в дитинстві.

І, схоже, саме це може стати ключем до вирішення кадрової кризи в автомобільній галузі.