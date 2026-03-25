Зарплати механіків в українських автосервісах суттєво підросли: кому платять 70 000 гривень

Через низку факторів, які пов’язані головним чином з продовження бойових дій, персонал автосервісних підприємств стає все більш потрібними.

Чоловіків, здатних виконувати таку роботу, стає дедалі менше. Як повідомляє аналітика OLX Робота співробітники СТО стають дедалі популярнішими.

Найбільш оплачувані професії на українських СТО:

Рихтувальник

середня зарплата — близько 70 000 грн

зростання за рік — +27%

Це найоплачуваніша спеціальність у сфері автосервісу. Високий дохід пояснюється складністю робіт та дефіцитом досвідчених майстрів.

Автомаляр

середня зарплата — 60 000 грн

зростання — +17%

Попит стабільно високий через велику кількість кузовних ремонтів. Це складна і дуже шкідлива для здоров’я спеціальність.

Автоелектрик

середня зарплата — 60 000 грн

зростання — +33%

Одна з найдинамічніших професій: сучасні авто стають складнішими, тому фахівців бракує. Існує величезний розбіг у зарплатні між звичайними і преміальними СТО.

Автомеханік

середня зарплата — 45 000 грн

зростання — +14%

Наймасовіша професія в автосервісі, стабільний попит у всіх регіонах. Робота вимагає значного фізичного навантаження та спеціалізованих знань і навичок.

Загальні тенденції

СТО входять до трійки найоплачуваніших сфер серед робітничих професій. Зарплати зростають швидше, ніж у багатьох інших галузях. Найбільше цінуються вузькі спеціалісти (електрика, кузовний ремонт). Дефіцит кадрів напряму впливає на ріст зарплат. Якщо бойові дії та мобілізація будуть продовжуватись — зарплати зростатимуть й надалі.

Варто зазначити, що спеціалісти з автосервісу мають значно більшу зарплатню у сусідніх країнах. Наприклад у Польщі середня зарплатня автомеханіка складає 3 550 євро (180 000 гривень). На цьому фоні зарплати фахівців, які досі лишаються в Україні, у кілька разів менші.

Висновок

Сфера автосервісу на території України у 2026 році — це:

високі зарплати

стабільний попит на спеціалістів

швидке зростання доходів у вузьких напрямках

Фактично, робота на СТО вже сьогодні може приносити 60–70 тисяч гривень і більше, що робить цю сферу однією з найперспективніших серед робітничих професій.