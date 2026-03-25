Зарплаты механиков в украинских автосервисах существенно подросли: кому платят 70 000 гривен

Из-за ряда факторов, которые связаны главным образом с продолжение боевых действий, персонал автосервисных предприятий становится все более востребованным. Мужчин, способных выполнять такую работу, становится все меньше. Как сообщает аналитика OLX Работа сотрудники СТО становятся все более востребованными.

Стоит отметить, что специалисты по автосервису имеют значительно большую зарплату в других странах. Например, в Польше средняя зарплата автомеханика составляет 3 550 евро (180 000 гривен). На этом фоне зарплаты специалистов, которые до сих пор остаются в Украине, в несколько раз меньше.

Наиболее оплачиваемые профессии на украинских СТО:

Рихтовщик

средняя зарплата - около 70 000 грн

рост за год - +27%

Это самая оплачиваемая специальность в сфере автосервиса. Высокий доход объясняется сложностью работ и дефицитом опытных мастеров.

Автомаляр

средняя зарплата - 60 000 грн

рост - +17%

Спрос стабильно высокий из-за большого количества кузовных ремонтов. Это сложная и очень вредная для здоровья специальность.

Автоэлектрик

средняя зарплата - 60 000 грн

рост - +33%

Одна из самых динамичных профессий: современные авто становятся сложнее, поэтому специалистов не хватает. Существует огромный разбег в зарплате между обычными и премиальными СТО.

Автомеханик

средняя зарплата - 45 000 грн

рост - +14%

Самая массовая профессия в автосервисе, стабильный спрос во всех регионах. Работа требует значительной физической нагрузки и специализированных знаний и навыков.

Общие тенденции

СТО входят в тройку самых высокооплачиваемых сфер среди рабочих профессий. Зарплаты растут быстрее, чем во многих других отраслях. Больше всего ценятся узкие специалисты (электрика, кузовной ремонт). Дефицит кадров напрямую влияет на рост зарплат. Если боевые действия и мобилизация будут продолжаться - зарплаты будут расти и в дальнейшем.

Вывод

Сфера автосервиса на территории Украины в 2026 году - это:

высокие зарплаты

стабильный спрос на специалистов

быстрый рост доходов в узких направлениях

Фактически, работа на СТО уже сегодня может приносить 60–70 тысяч гривен и более, что делает эту сферу одной из самых перспективных среди рабочих профессий.