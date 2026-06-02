Перший електричний Ferrari вже отримав тюнінг від компанії з Еміратів

Перший серійний електромобіль Ferrari ще не встиг вийти на ринок, а вже став об'єктом уваги тюнінг-компаній. Ательє Venuum з Об'єднаних Арабських Еміратів представило власне бачення доопрацювання нового Ferrari Luce, дизайн якого після прем'єри викликав жваві дискусії серед шанувальників італійської марки. Про це пише topgir.com.ua.

Читайте також: Ferrari презентувала свій перший електромобіль – фанати марки не задоволені

Компанія опублікувала серію рендерів, на яких електричний кросовер отримав агресивний аеродинамічний пакет із широким використанням карбону. Проект покликаний зробити зовнішність моделі більш спортивною та наближеною до традиційних суперкарів Ferrari.

У передній частині автомобіля з'явився новий карбоновий сплітер, а також додаткові аеродинамічні елементи на бампері. Крім цього, дизайнери передбачили розширені передні колісні арки та нові бічні накладки, виготовлені з вуглепластику.

Особливу увагу приділили й декоративним повітроводам на передніх дверях, які також отримали карбонове оздоблення. На думку авторів проекту, такі зміни мають зробити силует електрокара більш динамічним і виразним.

Не менш суттєво перероблена й задня частина автомобіля. Ferrari Luce від Venuum отримав розширені колісні арки, масивне стаціонарне антикрило та новий задній дифузор із карбону. Саме ці елементи формують найбільш радикальну частину запропонованого тюнінг-пакета.

У Venuum поки не повідомляють, чи буде представлений комплект запущений у серійне виробництво. Водночас експерти ринку вважають появу різноманітних пакетів доопрацювання для Ferrari Luce цілком логічною, враховуючи високий інтерес до першого електромобіля бренду та суперечливу реакцію автомобільної спільноти на його дизайн.

Venuum та Ferrari

Компанія Venuum уже має досвід роботи з ексклюзивними автомобілями преміумкласу. Раніше ательє створювало власні проєкти для Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Wraith та Bugatti Chiron.

Ferrari Luce став історичною моделлю для італійського виробника, оскільки є першим серійним електромобілем марки. Саме через відхід від традиційних дизайнерських рішень новинка відразу після презентації опинилася в центрі уваги автомобільних ентузіастів та дизайнерів, а незалежні тюнери вже почали пропонувати альтернативні варіанти її зовнішнього вигляду.