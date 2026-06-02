Первый электрический Ferrari уже получил тюнинг от компании из Эмиратов

Первый серийный электромобиль Ferrari еще не успел выйти на рынок, а уже стал объектом внимания тюнинг-компаний. Ателье Venuum из Объединенных Арабских Эмиратов представило собственное видение доработки нового Ferrari Luce, дизайн которого после премьеры вызвал оживленные дискуссии среди поклонников итальянской марки. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Компания опубликовала серию рендеров, на которых электрический кроссовер получил агрессивный аэродинамический пакет с широким использованием карбона. Проект призван сделать внешность модели более спортивной и приближенной к традиционным суперкарам Ferrari.

В передней части автомобиля появился новый карбоновый сплиттер, а также дополнительные аэродинамические элементы на бампере. Кроме этого, дизайнеры предусмотрели расширенные передние колесные арки и новые боковые накладки, изготовленные из углепластика.

Особое внимание уделили и декоративным воздуховодам на передних дверях, которые также получили карбоновую отделку. По мнению авторов проекта, такие изменения должны сделать силуэт электрокара более динамичным и выразительным.

Не менее существенно переработана и задняя часть автомобиля. Ferrari Luce от Venuum получил расширенные колесные арки, массивное стационарное антикрыло и новый задний диффузор из карбона. Именно эти элементы формируют наиболее радикальную часть предложенного тюнинг-пакета.

В Venuum пока не сообщают, будет ли представленный комплект запущен в серийное производство. В то же время эксперты рынка считают появление различных пакетов доработки для Ferrari Luce вполне логичной, учитывая высокий интерес к первому электромобиля бренда и противоречивую реакцию автомобильного сообщества на его дизайн.

Venuum и Ferrari

Компания Venuum уже имеет опыт работы с эксклюзивными автомобилями премиум-класса. Ранее ателье создавало собственные проекты для Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Wraith и Bugatti Chiron.

Ferrari Luce стал исторической моделью для итальянского производителя, поскольку является первым серийным электромобилем марки. Именно из-за отхода от традиционных дизайнерских решений новинка сразу после презентации оказалась в центре внимания автомобильных энтузиастов и дизайнеров, а независимые тюнеры уже начали предлагать альтернативные варианты ее внешнего вида.