Peugeot представила перший повністю електричний хот-хетч e-208 GTi

Під капотом компактного електрокара встановлено передовий модернізований електродвигун із заводським індексом M4+. Попри свої невеликі габарити, автомобіль демонструє найкраще у своєму класі співвідношення максимальної потужності до загальної ваги, пише Carscoops.

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Електромотор Peugeot e-208 GTi видає 277 кінських сил й 345 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби досягти першої сотні (0–100 км/год) всього за 5,5 секунди. Максимальна швидкість примусово обмежена електронікою на позначці 180 км/год задля збереження заряду. Живлення забезпечує літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 54 кВт-год.

За європейським циклом WLTP комбінований запас ходу на одному заряді становить до 375 км. Проте виробник чесно попереджає, що у разі комплектації автомобіля стандартними спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S цей показник через підвищений опір коченню зменшується до 352 км. Відновити енергію можна за допомогою терміналів швидкої зарядки постійного струму потужністю 100 кВт – поповнення батареї в діапазоні від 20% до 80% займає менш ніж 30 хвилин.

Гоночне шасі та унікальний дизайн із відсиланням до класики

Справжній характер лінійки GTi криється в радикальному переналаштуванні ходової. Для досягнення безкомпромісної керованості інженери Peugeot занизили підвіску автомобіля на 25 мм та помітно розширили передню і задню колію. Електрокар укомплектували унікальними жорсткими пружинами, спортивними амортизаторами, а також повноцінним механічним диференціалом підвищеного ковзання на передній осі для усунення пробуксовок у крутих віражах. Крім того, стандартну конструкцію посилили додатковим заднім стабілізатором поперечної стійкості.

Візуально електричний хот-хетч легко відрізнити за оригінальною передньою губою, масивнішими арками та ексклюзивними 18-дюймовими легкосплавними дисками. Задня частина прикрашена глянцевим чорним дифузором із вбудованим центральним протитуманним ліхтарем, виконаним у стилістиці гоночних болідів Формули-1. Фірмові емблеми з назвою спецверсії 208 GTi розміщені на задніх стійках даху.

Салон автомобіля виконаний у класичній червоно-чорній колірній гамі. Інтер'єр отримав червоні ремені безпеки, фірмові килимки з яскравою прострочкою та спортивне кермо, обтягнуте комбінацією натуральної шкіри та алькантари. Анатомічні спортивні сидіння є прямою даниною поваги легендарному предку 205 GTi 1.9 та мають автентичну центральну червону вставку разом із червоною сітчастою деталлю, що також нагадує про версію 205 GTi 1.6.

Цифрова панель приладів за замовчуванням підсвічується червоним кольором, а система контурного підсвічування салону пропонує на вибір вісім різних відтінків. Додатково e-208 GTi оснастили системою синтезації динамічного "звукового амбіенту", гучність та тональність якого змінюються залежно від швидкості руху (за бажання водій може повністю вимкнути цю функцію).

Вартість Peugeot e-208 GTi в Європі

Головним сюрпризом для європейського ринку стало позиціонування та цінова політика компанії. Наразі бренд уже відкрив прийом офіційних замовлень, а початкова вартість новинки у Франції становить 42 900 євро, що з урахуванням податків робить французький хот-хетч значно доступнішим за свого головного італійського конкурента Abarth 600, мінімальна ціна якого стартує з позначки 46 900 євро.