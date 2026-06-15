Peugeot представила первый полностью электрический хот-хэтч e-208 GTi

Под капотом компактного электрокара установлен передовой модернизированный электродвигатель с заводским индексом M4+. Несмотря на свои небольшие габариты, автомобиль демонстрирует лучшее в своем классе соотношение максимальной мощности к общей массе, пишет Carscoops.

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Электродвигатель Peugeot e-208 GTi развивает 277 лошадиных сил и 345 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до первой сотни (0-100 км/ч) всего за 5,5 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 180 км/ч для сохранения заряда. Питание обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт-ч.

По европейскому циклу WLTP комбинированный запас хода на одном заряде составляет до 375 км. Однако производитель честно предупреждает, что в случае комплектации автомобиля стандартными спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S этот показатель из-за повышенного сопротивления качению уменьшается до 352 км. Восстановить энергию можно с помощью терминалов быстрой зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт, зарядка батареи в диапазоне от 20% до 80% занимает менее 30 минут.

Гоночное шасси и уникальный дизайн с отсылкой к классике

Настоящий характер линейки GTi кроется в радикальной перенастройке ходовой. Для достижения бескомпромиссной управляемости инженеры Peugeot занизили подвеску автомобиля на 25 мм и заметно расширили переднюю и заднюю колею. Электрокар укомплектовали уникальными жесткими пружинами, спортивными амортизаторами, а также полноценным механическим дифференциалом повышенного трения на передней оси для устранения пробуксовок в крутых поворотах. Кроме того, стандартную конструкцию усилили дополнительным задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Визуально электрический хот-хэтч легко отличить по оригинальной передней губе, более массивным аркам и эксклюзивным 18-дюймовым легкосплавным дискам. Задняя часть украшена глянцевым черным диффузором со встроенным центральным противотуманным фонарем, выполненным в стилистике гоночных болидов Формулы-1. Фирменные эмблемы с названием спецверсии 208 GTi размещены на задних стойках крыши.

Салон автомобиля выполнен в классической красно-черной цветовой гамме. Интерьер получил красные ремни безопасности, фирменные коврики с яркой прострочкой и спортивный руль, обтянутый комбинацией натуральной кожи и алькантары. Анатомические спортивные сиденья являются прямой данью уважения легендарному предку 205 GTi 1.9 и имеют аутентичную центральную красную вставку вместе с красной сетчатой деталью, что также напоминает о версии 205 GTi 1.6.

Цифровая приборная панель по умолчанию подсвечивается красным цветом, а система контурной подсветки салона предлагает на выбор восемь различных оттенков. Дополнительно e-208 GTi оснастили системой синтеза динамического "звукового амбиента", громкость и тональность которого меняются в зависимости от скорости движения (по желанию водитель может полностью отключить эту функцию).

Стоимость Peugeot e-208 GTi в Европе

Главным сюрпризом для европейского рынка стало позиционирование и ценовая политика компании. На данный момент бренд уже открыл прием официальных заказов, а стартовая стоимость новинки во Франции составляет 42 900 евро, что с учетом налогов делает французский хот-хэтч значительно доступнее своего главного итальянского конкурента Abarth 600, минимальная цена которого начинается с отметки 46 900 евро.