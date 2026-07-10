Peugeot презентувала концепт розкішного сімейного кросовера E-5008 для собак

За словами Stellantis, цей автомобіль був розробилений безпосередньо очима найкращого друга людини. Дослідивши, як саме домашні тварини бачать, відчувають та переносять поїздки, дизайнери та інженери створили транспортний засіб, максимально адаптований для комфортного та безпечного перевезення чотирилапих членів родини.

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Особливості інтер'єру з урахуванням специфіки собачого зору

Внутрішній простір концептуального кросовера отримав унікальну кольорову гаму. Оскільки собаки здатні розрізняти лише певні кольори, в оформленні салону поєднали заспокійливі сині відтінки зі стимулюючими жовтими елементами. Для оздоблення інтер'єру використали виключно м'які, приємні на дотик та нековзні матеріали, що дозволяє тваринам почуватися впевненіше під час маневрування автомобіля.

Одним із головних практичних рішень став багатофункціональний модульний матрац. Його можна розстелити на задньому ряду сидінь або у вантажному відсіку для надійного захисту фірмової обшивки від бруду та збирання шерсті. Після прибуття на місце відпочинку цей елемент легко трансформується у повноцінну та зручну лежанку для собаки на відкритому повітрі.

Інноваційні аксесуари для комфортних подорожей та догляду за тваринами

Враховуючи відому звичку багатьох собак висовувати голову у відчинене вікно під час руху, розробники Peugeot створили спеціальний віконний підголівник. Ця м'яка подушка яскраво-жовтого кольору фіксується безпосередньо на верхній крайці скла, дозволяючи собаці зручно вмоститися та безпечно насолоджуватися краєвидами й зустрічним повітрям.

До списку фірмового оснащення також увійшли вбудовані миски для води та корму, шлейка для перенесення, спеціальні сумки та оригінальна іграшка. Під підлогою багажного відділення дизайнери передбачили окрему нішу для зберігання фірмової сушарки для домашніх тварин, яка працює від бортової мережі автомобіля завдяки технології двоспрямованої зарядки V2L. Штатну навігаційну систему кросовера модернізували: під час побудови маршруту алгоритми автоматично пропонують локації для зупинок та зарядні станції, які розташовані поблизу парків, скверів або спеціальних пішохідних зон для вигулу.

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Розумні технології пошуку та безпеки домашніх улюбленців

Концепт отримав унікальну інтелектуальну функцію пошуку тварин. У разі, якщо собака забігла занадто далеко під час прогулянки, автомобіль здатний генерувати особливий звуковий сигнал через зовнішні динаміки, щоб покликати улюбленця назад. Спеціальні сенсори розпізнають тварину після її повернення та допомагають полегшити процес її входу в салон.

Для короткочасних зупинок біля супермаркетів передбачили спеціальний режим роботи кліматичної техніки під назвою "Охоронець собаки". Ця система автоматично підтримує оптимальну та безпечну температуру в салоні за відсутності водія, а також активує функцію дистанційного моніторингу за станом тварини через камери та мобільний додаток.

Хоча Peugeot E-5008 Dog Edition залишиться у статусі концепт-кара і не піде у серійне виробництво, його створення підтверджує важливість цього ринкового сегмента. За даними компанії, понад 50% власників великих позашляховиків мають собаку, а 64% з них регулярно планують свій заміський відпочинок та відпустки разом із домашніми тваринами.