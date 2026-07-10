Peugeot представила концепт роскошного семейного кроссовера E-5008 для собак

По словам Stellantis, этот автомобиль был разработан с учетом того, как видит лучший друг человека. Изучив, как именно домашние животные видят, чувствуют и переносят поездки, дизайнеры и инженеры создали транспортное средство, максимально адаптированное для комфортной и безопасной перевозки четвероногих членов семьи.

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Особенности интерьера с учетом специфики собачьего зрения

Внутреннее пространство концептуального кроссовера получило уникальную цветовую гамму. Поскольку собаки способны различать лишь определенные цвета, в оформлении салона сочетаются успокаивающие синие оттенки со стимулирующими желтыми элементами. Для отделки интерьера использовали исключительно мягкие, приятные на ощупь и нескользящие материалы, что позволяет животным чувствовать себя увереннее во время маневрирования автомобиля.

Одним из главных практических решений стал многофункциональный модульный матрас. Его можно расстелить на заднем ряду сидений или в грузовом отсеке для надежной защиты фирменной обивки от грязи и скопления шерсти. По прибытии на место отдыха этот элемент легко трансформируется в полноценную и удобную лежанку для собаки на открытом воздухе.

Инновационные аксессуары для комфортных путешествий и ухода за животными

Учитывая известную привычку многих собак высовывать голову в открытое окно во время движения, разработчики Peugeot создали специальный оконный подголовник. Эта мягкая подушка ярко-желтого цвета крепится непосредственно к верхнему краю стекла, позволяя собаке удобно устроиться и безопасно наслаждаться пейзажами и свежим воздухом.

В список фирменного оборудования также вошли встроенные миски для воды и корма, переноска, специальные сумки и оригинальная игрушка. Под полом багажного отделения дизайнеры предусмотрели отдельную нишу для хранения фирменной сушилки для домашних животных, которая работает от бортовой сети автомобиля благодаря технологии двунаправленной зарядки V2L. Штатную навигационную систему кроссовера модернизировали: при построении маршрута алгоритмы автоматически предлагают места для остановок и зарядные станции, расположенные рядом с парками, скверами или специальными пешеходными зонами для выгула.

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Умные технологии поиска и безопасности домашних питомцев

Концепт получил уникальную интеллектуальную функцию поиска животных. В случае, если собака забежала слишком далеко во время прогулки, автомобиль способен генерировать особый звуковой сигнал через внешние динамики, чтобы позвать питомца обратно. Специальные датчики распознают животное после его возвращения и помогают облегчить процесс его входа в салон.

Для кратковременных остановок возле супермаркетов предусмотрен специальный режим работы климатической системы под названием «Охранник собаки». Эта система автоматически поддерживает оптимальную и безопасную температуру в салоне в отсутствие водителя, а также активирует функцию дистанционного мониторинга состояния животного через камеры и мобильное приложение.

Хотя Peugeot E-5008 Dog Edition останется в статусе концепт-кара и не пойдет в серийное производство, его создание подтверждает важность этого рыночного сегмента. По данным компании, более 50% владельцев крупных внедорожников имеют собаку, а 64% из них регулярно планируют свой загородный отдых и отпуска вместе с домашними животными.