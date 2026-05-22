П’ять років за перевезення "ухилянта": багато це чи мало?

На Одещині суд виніс вирок військовослужбовцю, котрий організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Того разу до кордону автомобіль із "клієнтом" не доїхав буквально кількасот метрів.

Якщо точніше, то правоохоронці задокументували організацію наміру перетину кордону всього за 800 метрів від лінії розмежування. Факт фіксації протизаконної дії майже впритул до смуги свідчить про незаперечний доказ протиправної дії фігуранта та чітко сплановану операцію викриття цього злочину.

Читайте також Помічник ухилянтів позбувся авто, грошей, але отримав цілодобову варту

До речі, раніше така коротка відстань ще жодного разу не фігурувала у повідомленнях з кордону як на ділянках з Молдовою, так і з іншими країнями.

Про це судове рішення повідомила спеціалізована прокуратури у сфері оборони Південного регіону з посиланням на Білгород-Дністровську спецпрокуратуру у сфері оборони, під патронатом якої проводилися усі дії та висунуто звинувачення.

Обіцяв "зелений коридор" за 5 тисяч доларів

Слідство встановило, що військовослужбовець підшуковував чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України, та пропонував їм переправлення поза офіційними пунктами пропуску.

За свої послуги він просив 5 тис. доларів США. Одному з військовозобов’язаних організатор детально пояснив маршрут, проінструктував, як поводитися у разі зустрічі з правоохоронцями, та отримав завдаток – 2 тис. грн.

До кордону рукою подати, але тут ось така халепа сталася – заблокували. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

Для доставки "клієнта" до прикордонної зони фігурант залучив знайомого водія, який, за даними слідства, не знав про незаконний характер поїздки.

"Маршрут" обірвався впритул до кордону

У серпні 2025 року правоохоронці зупинили автомобіль дорогою до кордону з Молдова. До лінії розмежування залишалося близько 800 метрів.

Організатора схеми затримали на місці. Тепер суд визнав військовослужбовця винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та призначив йому п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони

Без роботи у прикордонній службі

Крім ув’язнення, засудженому потім ще на три роки заборонили обіймати посади в органах Державної прикордонної служби України, пов’язані зі здійсненням прикордонного контролю.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.