Пять лет за перевозку "уклониста": много это или мало?

В Одесской области суд вынес приговор военнослужащему, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову. В тот раз до границы автомобиль с "клиентом" не доехал буквально несколько сотен метров.

Если точнее, то правоохранители задокументировали организацию намерения пересечения границы всего в 800 метрах от линии разграничения. Факт фиксации противозаконного действия почти вплотную к полосе свидетельствует о неоспоримом доказательстве противоправных действий фигуранта и четко спланированной операции разоблачения этого преступления, факт которого доказан в суде.

Читайте также Помощник уклонистов лишился авто, денег, но получил круглосуточную стражу

Кстати, ранее такое короткое расстояние еще ни разу не фигурировало в сообщениях с границы как на участках с Молдовой, так и с другими странами.

Об этом судебном решении сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона со ссылкой на Белгород-Днестровскую спецпрокуратуру в сфере обороны, под патронатом которой проводились все действия и предъявлено обвинение.

Обещал "зеленый коридор" за 5 тысяч долларов

Следствие установило, что военнослужащий подыскивал мужчин, которые хотели незаконно выехать из Украины, и предлагал им переправку вне официальных пунктов пропуска.

За свои услуги он просил 5 тыс. долларов США. Одному из военнообязанных организатор подробно объяснил маршрут, проинструктировал, как вести себя в случае встречи с правоохранителями, и получил задаток – 2 тыс. грн.

До границы рукой подать, но тут вот такая неприятность произошла – заблокировали. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

Для доставки "клиента" в пограничную зону фигурант привлек знакомого водителя, который, по данным следствия, не знал о незаконном характере поездки.

"Маршрут" оборвался вплотную к границе

В августе 2025 года правоохранители остановили автомобиль по дороге к границе с Молдовой. До линии разграничения оставалось около 800 метров.

Организатора схемы задержали на месте. Теперь суд признал военнослужащего виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и назначил ему пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также Перевозчик уклонистов прикрывался удостоверением участника Теробороны

Без работы в пограничной службе

Кроме заключения, осужденному потом еще на три года запретили занимать должности в органах Государственной пограничной службы Украины, связанные с осуществлением пограничного контроля.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.