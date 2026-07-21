Пікап Tesla Cybertruck розірвало навпіл після аварії з вантажівкою: відео

До цього моменту з'являлися повідомлення про різні інциденти з Tesla Cybertruck – від дрібних зіткнень і перекидань до випадків, коли водії застрягали на пляжах або навіть спеціально заїжджали в озера. Проте повне розділення кузова навпіл внаслідок аварії зафіксовано вперше.

Обставини ДТП

Інцидент стався в суботу вдень. Як пише Carscoops, за попередніми даними правоохоронних органів округу Монтгомері, комерційна вантажівка компанії Nation Capital Movers через технічну несправність або помилку водія втратила керування та на швидкості в'їхала в потік машин, які стояли в заторі.

На момент прибуття екстрених служб місце події нагадувало хаотичне звалище металобрухту, де пошкоджені автомобілі розвернуло під різними кутами, а уламки деталей розлетілися на десятки метрів навколо. Рятувальникам і пожежникам довелося застосувати спеціальне обладнання, щоб визволити кількох пасажирів, які опинилися заблокованими в салонах деформованих транспортних засобів.

На оприлюднених кадрах наслідків ДТП видно, що один чорний позашляховик перекинувся на бік безпосередньо за вантажівкою-винуватцем, а інший легковий автомобіль опинився прямо перед кабіною тягача зі слідами сильної деформації кузова.

Руйнування конструкції Tesla Cybertruck

Найбільший резонанс серед очевидців та експертів викликав стан Tesla Cybertruck. Футуристичний вантажний автомобіль із панелями з нержавіючої сталі з моменту свого анонсу розділив автомобільну спільноту на два табори: прихильників та затятих критиків клиноподібного силуету. Після інциденту конструкція машини зазнала буквального розділення.

Сила удару була настільки великою, що задня вантажна платформа повністю відвалилася від пасажирського відсіку. У точці розриву конструкції оголилися внутрішні елементи шасі, а помаранчеві високовольтні кабелі електричної системи залишилися звисати в повітрі. Автомобіль став схожим на демонстраційний макет у розрізі, які зазвичай виставляють на автомобільних шоу для демонстрації внутрішньої архітектури.

Стан постраждалих та перебіг розслідування