Після нічної атаки у Києві постраждали автосалон ZEEKR та заправка WOG

Нічна атака на Київ зачепила не лише житлові будинки та міську інфраструктуру, а й автомобільний бізнес. За повідомленнями компаній, після обстрілу тимчасово зупинив роботу автосалон ZEEKR Ukraine на Подолі, а одна з АЗС WOG у Дарницькому районі зазнала пошкоджень. Офіційні міські служби повідомляли про пожежі й пошкодження у кількох районах столиці, а Укрінформ із посиланням на міську владу писав про наслідки атаки у семи районах Києва.

До речі під час минулого обстрілу росіян в Києві постраждали кілька автосалонів, є жертви

Автосалон ZEEKR на Подолі тимчасово не працює

ZEEKR Ukraine повідомив клієнтів, що через наслідки ворожого обстрілу тимчасово припиняє роботу свого автосалону на Подолі. Йдеться про шоурум за адресою вул. Набережно-Лугова, 4.

У зверненні в Інстаграм компанія зазначила, що всі деталі щодо відновлення роботи повідомить згодом. Для клієнтів це означає, що консультації, огляди автомобілів, візити до шоуруму та інші послуги на цій локації поки що недоступні.

Цей салон був однією з помітних точок продажу преміальних китайських електромобілів у Києві. ZEEKR за останні роки став добре впізнаваним брендом серед покупців дорогих електрокарів: моделі 001, 007, 009 та інші активно присутні на українському ринку, зокрема через імпорт і спеціалізовані дилерські майданчики.

Поки компанія не оприлюднила повного переліку пошкоджень, коректно говорити лише про тимчасову зупинку роботи салону. Остаточні висновки щодо збитків стануть зрозумілими після технічної оцінки.

Пошкоджений автосалон Zeekr. ДСНС Києва

На Дарниці постраждала АЗС WOG

Другий автомобільний об’єкт, про який стало відомо після атаки, — автозаправна станція WOG у Дарницькому районі. Про значні пошкодження АЗС повідомляють мешканці району.

Поблизу пошкоджених обʼєктів перекриті дороги. Як повідомляє заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, перекриті ділянки доріг біля вулиці Набережно-Хрещатицької (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською); а також

