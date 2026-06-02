После ночной атаки в Киеве пострадали автосалон ZEEKR и заправка WOG

ФОТО: ГСЧС Киева|
Поврежденный автосалон Zeekr
Ночная атака на Киев задела не только жилые дома и городскую инфраструктуру, но и автомобильный бизнес. По сообщениям компаний, после обстрела временно остановил работу автосалон ZEEKR Ukraine на Подоле, а одна из АЗС WOG в Дарницком районе получила повреждения.
Автосалон ZEEKR на Подоле временно не работает
ZEEKR Ukraine сообщил клиентам, что из-за последствий вражеского обстрела временно прекращает работу своего автосалона на Подоле. Речь идет о шоуруме по адресу ул. Набережно-Луговая, 4.
В обращении в Инстаграм компания отметила, что все детали по восстановлению работы сообщит позже. Для клиентов это означает, что консультации, осмотры автомобилей, визиты в шоурум и другие услуги на этой локации пока недоступны.
Этот салон был одной из заметных точек продажи премиальных китайских электромобилей в Киеве. ZEEKR за последние годы стал хорошо узнаваемым брендом среди покупателей дорогих электрокаров: модели 001, 007 007, 009 и другие активно присутствуют на украинском рынке, в том числе через импорт и специализированные дилерские площадки.
Пока компания не обнародовала полного перечня повреждений, корректно говорить лишь о временной остановке работы салона. Окончательные выводы относительно убытков станут понятными после технической оценки.
На Дарнице пострадала АЗС WOG
Второй автомобильный объект, о котором стало известно после атаки, - автозаправочная станция WOG в Дарницком районе. О значительных повреждениях АЗС сообщают жители района.
Вблизи поврежденных объектов перекрыты дороги. Как сообщает заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий, перекрыты участки дорог возле улицы Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской); а также
Автобизнес восстанавливается после ударов
- Автомобильная инфраструктура Киева остается уязвимой к последствиям российских атак. Автосалоны, АЗС, СТО, зарядные станции и склады - это часть повседневной жизни города, без которой не работают продажи, сервис, доставка, коммерческий транспорт и обычные поездки.
- ZEEKR и WOG должны пройти стандартный путь после таких событий: оценка ущерба, техническая проверка, ремонт и решение о возобновлении работы.
- Для клиентов главное - не ехать на эти локации без подтверждения, что они снова работают, и пользоваться официальными каналами компаний для уточнения статуса.