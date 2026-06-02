После ночной атаки в Киеве пострадали автосалон ZEEKR и заправка WOG

Ночная атака на Киев задела не только жилые дома и городскую инфраструктуру, но и автомобильный бизнес. По сообщениям компаний, после обстрела временно остановил работу автосалон ZEEKR Ukraine на Подоле, а одна из АЗС WOG в Дарницком районе получила повреждения.

Кстати во время прошлого обстрела россиян в Киеве пострадали несколько автосалонов, есть жертвы

Автосалон ZEEKR на Подоле временно не работает

ZEEKR Ukraine сообщил клиентам, что из-за последствий вражеского обстрела временно прекращает работу своего автосалона на Подоле. Речь идет о шоуруме по адресу ул. Набережно-Луговая, 4.

В обращении в Инстаграм компания отметила, что все детали по восстановлению работы сообщит позже. Для клиентов это означает, что консультации, осмотры автомобилей, визиты в шоурум и другие услуги на этой локации пока недоступны.

Этот салон был одной из заметных точек продажи премиальных китайских электромобилей в Киеве. ZEEKR за последние годы стал хорошо узнаваемым брендом среди покупателей дорогих электрокаров: модели 001, 007 007, 009 и другие активно присутствуют на украинском рынке, в том числе через импорт и специализированные дилерские площадки.

Пока компания не обнародовала полного перечня повреждений, корректно говорить лишь о временной остановке работы салона. Окончательные выводы относительно убытков станут понятными после технической оценки.

Поврежденный автосалон Zeekr. ГСЧС Киева

На Дарнице пострадала АЗС WOG

Второй автомобильный объект, о котором стало известно после атаки, - автозаправочная станция WOG в Дарницком районе. О значительных повреждениях АЗС сообщают жители района.

Вблизи поврежденных объектов перекрыты дороги. Как сообщает заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий, перекрыты участки дорог возле улицы Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской); а также

Автобизнес восстанавливается после ударов