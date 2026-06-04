Після шестирічної перерви довкола Житомира відновили будівництво обхідної дороги

Після завершення будівництва транзитний транспорт буде виведено за межі міста, що суттєво зменшить навантаження на міські вулиці та покращить логістику на міжнародній трасі М-06 Київ — Чоп.

Про стан робіт на цьому об'єкті йдеться на ФБ-сторінці Служби відновлення у Житомирській області.

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Обхід довгий і складний

Проєкт передбачає будівництво 22 кілометрів нової дороги на ділянці міжнародної магістралі М-06 Київ – Чоп у районі Житомира.

Сьогодні через місто щодня проходять значні потоки вантажного та транзитного транспорту, що створює додаткове навантаження на дорожню інфраструктуру та ускладнює рух для місцевих жителів.

Після введення обходу в експлуатацію основні транспортні потоки планують перенаправити за межі обласного центру. Це має скоротити час перевезень, підвищити безпеку дорожнього руху та покращити транспортне сполучення між регіонами.

На окремих ділянках відновленого будівництва дороги ще тільки-тільки ведуться земляні роботи. Фото: Служба відновлення

Роботи вже стартували

Будівельники розпочали реалізацію першої черги проєкту. На майданчиках тривають роботи з розчищення території від чагарників та деревної порослі, влаштування земляного полотна і підготовки підходів до майбутніх мостових споруд.

Паралельно ведеться виготовлення балок для мосту через річку Кам'янка. Роботи виконує підрядна компанія "ОНУР".

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Що збудують на першому етапі

У межах першої черги планується спорудження автомобільного мосту через річку Кам'янка разом із підходами, а також окремого пішохідного мосту.

Наступні етапи передбачають будівництво шляхопроводів, реконструкцію існуючих ділянок дороги та

перенесення інженерних мереж.

Не лише дорога, а й логістичний проєкт

Північний обхід Житомира має важливе значення не лише для міста, а й для всієї транспортної системи країни. Траса М-06 Київ – Чоп є одним із головних автомобільних коридорів України, що забезпечує сполучення зі західними областями та країнами Європейського Союзу.

Фактично йдеться про створення нової транспортної артерії, яка дозволить розвантажити Житомир від транзитних фур і водночас підвищити пропускну здатність одного з ключових міжнародних маршрутів держави.