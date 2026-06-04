После шестилетнего перерыва вокруг Житомира возобновили строительство обходной дороги

После завершения строительства транзитный транспорт будет выведен за пределы города, что существенно уменьшит нагрузку на городские улицы и улучшит логистику на международной трассе М-06 Киев - Чоп.

О состоянии работ на этом объекте говорится на ФБ-странице Службы восстановления в Житомирской области.

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Обход длинный и сложный

Проект предусматривает строительство 22 километров новой дороги на участке международной магистрали М-06 Киев – Чоп в районе Житомира.

Сегодня через город ежедневно проходят значительные потоки грузового и транзитного транспорта, что создает дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру и затрудняет движение для местных жителей.

После введения обхода в эксплуатацию основные транспортные потоки планируют перенаправить за пределы областного центра. Это должно сократить время перевозок, повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортное сообщение между регионами.

На отдельных участках восстановленного строительства дороги еще только-только ведутся земляные работы. Фото: Служба восстановления

Работы уже стартовали

Строители начали реализацию первой очереди проекта. На площадках продолжаются работы по расчистке территории от кустарников и древесной поросли, устройство земляного полотна и подготовки подходов к будущим мостовым сооружениям.

Параллельно ведется изготовление балок для моста через реку Каменка. Работы выполняет подрядная компания "ОНУР".

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Что построят на первом этапе

В рамках первой очереди планируется строительство автомобильного моста через реку Каменка вместе с подходами, а также отдельного пешеходного моста.

Следующие этапы предусматривают строительство путепроводов, реконструкцию существующих участков дороги и перенос инженерных сетей.

Не только дорога, но и логистический проект

Северный обход Житомира имеет важное значение не только для города, но и для всей транспортной системы страны. Трасса М-06 Киев – Чоп является одним из главных автомобильных коридоров Украины, что обеспечивает сообщение с западными областями и странами Европейского Союза.

Фактически речь идет о создании новой транспортной артерии, которая позволит разгрузить Житомир от транзитных фур и одновременно повысить пропускную способность одного из ключевых международных маршрутов государства.