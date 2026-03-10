Поблизу Білої Церкви понад рік діяла підпільна нафтобаза з власним виробництвом

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрили схему продажу фальсифікованого пального через мережу АЗС.

Про підозру у скоєнні злочину з виготовлення та збуті підакцизних товарів (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України) прокурори оголосили п’ятьом учасникам організованої групи, про що й повідомили на своїй ФБ-сторінці.

Все було під контролем

Нафтобаза з власним НПЗ діяла з травня 2024 року по липень 2025 року. У ході слідства встановлено, що підозрювані облаштували нелегальну нафтобазу у Білоцерківському районі Київської області.

Там зберігалося незаконно виготовлене пальне, яке потім постачали на підконтрольні автозаправні станції та продавали водіям.

АЗС працювали без сертифікатів якості, продаж пального не відображався у фінансовій звітності. Фактично пальне реалізовували поза офіційним обліком, приховуючи його походження і реальні обсяги продажів.

Це бала добре організована схема з виготовлення, зберігання пального та разгалуженою мережею його збуту. Фото: прокуратура Київщини

Під час проведення обшуків детективи вилучили:

понад 57 тис. літрів бензину;

майже 85 тис. літрів дизельного пального;

4,5 тис. літрів скрапленого газу;

29 резервуарів та обладнання для зберігання і транспортування пального.

Орієнтовна вартість вилученого пального становить понад 8 млн грн.

Плюс готівка домашнього зберігання

У помешканнях підозрюваних вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та понад 18 млн грн готівки.

Досудове розслідування триває.