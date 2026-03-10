Поблизу Білої Церкви понад рік діяла підпільна нафтобаза з власним виробництвом

ФОТО: прокуратура Київщини|
Тут був навіть свій автопарк для доставки пального на АЗС Київщини
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрили схему продажу фальсифікованого пального через мережу АЗС.
Про підозру у скоєнні злочину з виготовлення та збуті підакцизних товарів (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України) прокурори оголосили п’ятьом учасникам організованої групи, про що й повідомили на своїй ФБ-сторінці.
Все було під контролем
Нафтобаза з власним НПЗ діяла з травня 2024 року по липень 2025 року. У ході слідства встановлено, що підозрювані облаштували нелегальну нафтобазу у Білоцерківському районі Київської області.
Там зберігалося незаконно виготовлене пальне, яке потім постачали на підконтрольні автозаправні станції та продавали водіям.
АЗС працювали без сертифікатів якості, продаж пального не відображався у фінансовій звітності. Фактично пальне реалізовували поза офіційним обліком, приховуючи його походження і реальні обсяги продажів.
Це бала добре організована схема з виготовлення, зберігання пального та разгалуженою мережею його збуту. Фото: прокуратура Київщини
Під час проведення обшуків детективи вилучили:
- понад 57 тис. літрів бензину;
- майже 85 тис. літрів дизельного пального;
- 4,5 тис. літрів скрапленого газу;
- 29 резервуарів та обладнання для зберігання і транспортування пального.
Орієнтовна вартість вилученого пального становить понад 8 млн грн.
Плюс готівка домашнього зберігання
У помешканнях підозрюваних вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та понад 18 млн грн готівки.
Досудове розслідування триває.