Вблизи Белой Церкви более года действовала подпольная нефтебаза с собственным производством

Здесь был даже свой автопарк для доставки горючего на АЗС Киевщины
Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры разоблачили схему продажи фальсифицированного топлива через сеть АЗС.
О подозрении в совершении преступления по изготовлению и сбыте подакцизных товаров (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины) прокуроры объявили пяти участникам организованной группы, о чем и сообщили на своей ФБ-странице.
Все было под контролем
Нефтебаза с собственным НПЗ действовала с мая 2024 года по июль 2025 года. В ходе следствия установлено, что подозреваемые обустроили нелегальную нефтебазу в Белоцерковском районе Киевской области.
Там хранилось незаконно изготовленное топливо, которое затем поставляли на подконтрольные автозаправочные станции и продавали водителям.
АЗС работали без сертификатов качества, продажа горючего не отражалась в финансовой отчетности. Фактически топливо реализовывали вне официального учета, скрывая его происхождение и реальные объемы продаж.
Это бала хорошо организованная схема по изготовлению, хранению горючего и разветвленной сетью его сбыта. Фото: прокуратура Киевской области
Во время проведения обысков детективы изъяли:
- более 57 тыс. литров бензина;
- почти 85 тыс. литров дизельного топлива;
- 4,5 тыс. литров сжиженного газа;
- 29 резервуаров и оборудования для хранения и транспортировки горючего.
Ориентировочная стоимость изъятого топлива составляет более 8 млн грн.
Плюс наличные деньги домашнего хранения
В помещениях подозреваемых изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны и более 18 млн грн наличных.
Досудебное расследование продолжается.