Вблизи Белой Церкви более года действовала подпольная нефтебаза с собственным производством

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры разоблачили схему продажи фальсифицированного топлива через сеть АЗС.

О подозрении в совершении преступления по изготовлению и сбыте подакцизных товаров (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины) прокуроры объявили пяти участникам организованной группы, о чем и сообщили на своей ФБ-странице.

Читайте также Водители не догадывались, какое топливо им продавали на АЗС возле Броваров

Все было под контролем

Нефтебаза с собственным НПЗ действовала с мая 2024 года по июль 2025 года. В ходе следствия установлено, что подозреваемые обустроили нелегальную нефтебазу в Белоцерковском районе Киевской области.

Там хранилось незаконно изготовленное топливо, которое затем поставляли на подконтрольные автозаправочные станции и продавали водителям.

АЗС работали без сертификатов качества, продажа горючего не отражалась в финансовой отчетности. Фактически топливо реализовывали вне официального учета, скрывая его происхождение и реальные объемы продаж.

Это бала хорошо организованная схема по изготовлению, хранению горючего и разветвленной сетью его сбыта. Фото: прокуратура Киевской области

Во время проведения обысков детективы изъяли:

более 57 тыс. литров бензина;

почти 85 тыс. литров дизельного топлива;

4,5 тыс. литров сжиженного газа;

29 резервуаров и оборудования для хранения и транспортировки горючего.

Ориентировочная стоимость изъятого топлива составляет более 8 млн грн.

Читайте также Где на Киевщине прикрыли незаконные АЗС с "бодягой" в цистернах

Плюс наличные деньги домашнего хранения

В помещениях подозреваемых изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны и более 18 млн грн наличных.

Досудебное расследование продолжается.