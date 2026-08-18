Податкова взялась виявляти нелегальні АЗС на Київщині

У Білоцерківському районі Київської області податківці виявили автозаправну станцію, яка продавала пальне без необхідної ліцензії. Роботу нелегальної АЗС припинили, а її власника притягнули до адміністративної відповідальності. Про це повідомило головне управління ДПС у Київській області.

Торгівлю пальним виявили співробітники управління контролю за підакцизними товарами під час обстеження адрес, щодо яких надійшла оперативна інформація про можливе порушення.

АЗС працювала на території Сквирської міської громади Білоцерківського району. Як встановили податківці, оператор не отримував ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

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Крім того, на об'єкті не був зареєстрований реєстратор розрахункових операцій. За даними Єдиного реєстру ліцензіатів, відповідний дозвіл на торгівлю пальним за цією адресою відсутній.

У ДПС зазначають, що така діяльність може свідчити про реалізацію пального невідомого державним органам походження та призводити до втрат бюджету через несплату податків.

Для припинення роботи АЗС податківці викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції та передали правоохоронцям заяву про незаконну діяльність разом із письмовими поясненнями.

У результаті незаконну торгівлю пальним припинили, а порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Який штраф загрожує за торгівлю пальним без ліцензії

У ДПС нагадали, що відповідно до пункту 22 статті 73 Закону України №3817-IX, за роздрібну торгівлю пальним без ліцензії передбачений штраф у розмірі 45 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня відповідного звітного року 389 115 гривень.