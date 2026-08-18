Налоговая взялась обнаруживать нелегальные АЗС в Киевской области

Налогово взялась за АЗС
В Белоцерковском районе Киевской области налоговики обнаружили автозаправочную станцию, продававшую горючее без необходимой лицензии. Работу нелегальной АЗС приостановили, а ее владельца привлекли к административной ответственности. Об этом сообщило главное управление ГНС в Киевской области.
Торговлю горючим обнаружили сотрудники управления контроля за подакцизными товарами при обследовании адресов, по которым поступила оперативная информация о возможном нарушении.
АЗС работала на территории Сквирской городской общины Белоцерковского района. Как установили налоговики, оператор не получал лицензию на право розничной торговли горючим.
Кроме того, на объекте не зарегистрирован регистратор расчетных операций. По данным Единого реестра лицензиатов, соответствующее разрешение на торговлю горючим по этому адресу отсутствует.
В ГНС отмечают, что такая деятельность может свидетельствовать о реализации горючего неизвестного государственным органам происхождения и приводить к потерям бюджета через неуплату налогов.
Для прекращения работы АЗС налоговики вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции и передали правоохранителям заявление о незаконной деятельности вместе с письменными пояснениями.
В результате незаконную торговлю горючим прекратили, а нарушителя привлекли к административной ответственности.
Какой штраф грозит за торговлю горючим без лицензии
В ГНС напомнили, что согласно пункту 22 статьи 73 Закона Украины №3817-IX за розничную торговлю горючим без лицензии предусмотрен штраф в размере 45 минимальных заработных плат, установленных законом на 1 января соответствующего отчетного года 389 115 гривен.