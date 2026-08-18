Налоговая взялась обнаруживать нелегальные АЗС в Киевской области

В Белоцерковском районе Киевской области налоговики обнаружили автозаправочную станцию, продававшую горючее без необходимой лицензии. Работу нелегальной АЗС приостановили, а ее владельца привлекли к административной ответственности. Об этом сообщило главное управление ГНС в Киевской области.

Торговлю горючим обнаружили сотрудники управления контроля за подакцизными товарами при обследовании адресов, по которым поступила оперативная информация о возможном нарушении.

АЗС работала на территории Сквирской городской общины Белоцерковского района. Как установили налоговики, оператор не получал лицензию на право розничной торговли горючим.

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Кроме того, на объекте не зарегистрирован регистратор расчетных операций. По данным Единого реестра лицензиатов, соответствующее разрешение на торговлю горючим по этому адресу отсутствует.

В ГНС отмечают, что такая деятельность может свидетельствовать о реализации горючего неизвестного государственным органам происхождения и приводить к потерям бюджета через неуплату налогов.

Для прекращения работы АЗС налоговики вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции и передали правоохранителям заявление о незаконной деятельности вместе с письменными пояснениями.

В результате незаконную торговлю горючим прекратили, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

Какой штраф грозит за торговлю горючим без лицензии

В ГНС напомнили, что согласно пункту 22 статьи 73 Закона Украины №3817-IX за розничную торговлю горючим без лицензии предусмотрен штраф в размере 45 минимальных заработных плат, установленных законом на 1 января соответствующего отчетного года 389 115 гривен.