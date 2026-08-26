Погіршився або покращився зір: чи варто міняти водійське посвідчення

Водіям, у яких змінився стан зору, потрібно оновити посвідчення водія. Відповідні обмеження вносять або прибрають у правах у вигляді спеціального коду. В необхідності таких маніпуляцій запевняє Головний сервісний центр МВС.

Якщо водій почав гірше розрізняти дорожні знаки, нечітко бачить розмітку чи зустрічні автомобілі або має проблеми із зором у темну пору доби, йому рекомендують пройти обстеження в офтальмолога. Отримати довідку та поіняти права.

Як додати обмеження до посвідчення

Спочатку необхідно пройти медичний огляд. Якщо лікар встановить, що для керування автомобілем потрібні окуляри або контактні лінзи, відповідна інформація зазначається у медичній довідці.

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Після цього водієві потрібно звернутися до сервісного центру МВС з актуальною медичною довідкою. На її підставі до посвідчення водія внесуть відповідне обмеження, а саме посвідчення замінять.

Для позначення засобів корекції та захисту зору використовується код 01. Він може бути зазначений у полі “12. Обмеження” тимчасових пластикових посвідченнь водія європейського зразка.

Зокрема, передбачені такі коди:

01.01 — керування лише з окулярами;

01.02 — керування з контактними лінзами;

01.05 — використання пов’язки на око;

01.06 — окуляри або контактні лінзи.

Таким чином, якщо у посвідченні зазначено код 01.01, це означає, що водій повинен керувати автомобілем лише в окулярах.

Що робити, якщо зір покращився

Обмеження можна зняти. Наприклад, якщо водій після лікування або лазерної корекції зору більше не потребує окулярів чи лінз, водію потрібно знову отримати нову медичну довідку без відповідного обмеження та знову обміняти посвідчення водія.

Важливо, що саме по собі покращення зору не скасовує обмеження в документі. Поки посвідчення не оновлене, зазначений у ньому код залишається чинним. Тобто навіть якщо зір покращився, а зміни не були внесені – керувати потрібно в окулярах.

У сервісному центрі МВС впевнені, що документи у яких зазначено стан здоров’я водія є важливою складовою безпеки дорожнього руху. Тому при зміні зору рекомендують завжди вносити відповідні зміни до посвідчення водія.