Ухудшилось или улучшилось зрение: стоит ли менять водительское удостоверение

Водителям, у которых изменилось состояние зрения, нужно обновить водительское удостоверение. Соответствующие ограничения вносят или убираются в правах в виде специального кода. В необходимости таких манипуляций уверяет Главный сервисный центр МВД.

Если водитель начал хуже различать дорожные знаки, нечетко видит разметку или встречные автомобили или имеет проблемы со зрением в темное время суток, ему рекомендуют пройти обследование у офтальмолога. Получить справку и понять права.

Как добавить ограничение к удостоверению

Сначала необходимо пройти медицинское освидетельствование. Если врач установит, что для управления автомобилем требуются очки или контактные линзы, соответствующая информация указывается в медицинской справке.

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После этого водителю следует обратиться в сервисный центр МВД с актуальной медицинской справкой. На ее основании в водительское удостоверение внесут соответствующее ограничение, а именно удостоверение заменят.

Для обозначения средств коррекции и защиты зрения используется код 01. Он может быть указан в поле“ 12. Ограничение” временных пластиковых водительских удостоверений европейского образца.

В частности, предусмотрены следующие коды:

01.01 – управление только с очками;

01.02 – управление с контактными линзами;

01.05 - использование повязки на глаз;

01.06 – очки или контактные линзы.

Таким образом, если в удостоверении указан код 01.01, это означает, что водитель должен управлять автомобилем только в очках.

Что делать, если зрение улучшилось

Ограничение можно снять. Например, если водитель после лечения или лазерной коррекции зрения больше не требует очков или линз, водителю нужно снова получить новую медицинскую справку без соответствующего ограничения и снова обменять водительское удостоверение.

Важно, что само по себе улучшение зрения не отменяет ограничения в документе. Пока удостоверение не обновлено, указанный в нем код остается в силе. То есть даже если зрение улучшилось, а изменения не были внесены– управлять нужно в очках.

В сервисном центре МВД уверены, что документы, в которых указано состояние здоровья водителя, является важной составляющей безопасности дорожного движения. Поэтому при изменении зрения рекомендуют всегда вносить соответствующие изменения в водительское удостоверение.