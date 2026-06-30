Показано найдорожчий кабріолет в Україні

В Україні вперше представили новий родстер Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Автомобіль помітили в одному зі столичних дилерських центрів Mercedes-Benz. Базова вартість моделі на українському ринку становить 318 тис. євро, пише topgir.com.ua.

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Новинка відкриває новий розділ в історії бренду Maybach, адже це перший серійний родстер марки майже за 90 років її існування. В основу моделі покладено Mercedes-AMG SL 63, однак автомобіль отримав суттєво перероблену підвіску, покращену шумоізоляцію та інші налаштування, орієнтовані насамперед на комфорт, а не спортивний характер.

Зовні Mercedes-Maybach SL 680 вирізняється фірмовою решіткою радіатора з вертикальними ламелями, великою кількістю хромованих елементів, ексклюзивними 21-дюймовими колісними дисками та активним заднім спойлером, який автоматично змінює положення залежно від швидкості руху.

Салон виконаний у двомісній конфігурації та оздоблений преміальними матеріалами. Для оформлення інтер'єру використані шкіра Nappa, декоративні дерев'яні вставки та інші елементи, характерні для флагманських моделей Maybach.

585-сильний V8 і розгін до "сотні" за 4,1 секунди

Під капотом родстера встановлено 4,0-літровий бензиновий двигун V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 585 к.с. У парі з ним працює автоматична трансмісія та система повного приводу.

Автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди, а максимальна швидкість електронно обмежена на рівні 260 км/год.

Найдорожчий кабріолет в Україні

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series став новим флагманом сімейства SL та першою відкритою моделлю сучасної лінійки Maybach. З появою цього автомобіля український ринок поповнився одним із найдорожчих серійних кабріолетів, які офіційно доступні через дилерську мережу бренду.

Вартість моделі в Україні стартує від 318 тис. євро, що за поточним курсом становить приблизно 13,9 млн грн.