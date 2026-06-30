Представлен самый дорогой кабриолет в Украине

В Украине впервые представили новый родстер Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Автомобиль заметили в одном из столичных дилерских центров Mercedes-Benz. Базовая стоимость модели на украинском рынке составляет 318 тыс. евро, пишет topgir.com.ua.

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Новинка открывает новую главу в истории бренда Maybach, ведь это первый серийный родстер марки почти за 90 лет ее существования. В основу модели положен Mercedes-AMG SL 63, однако автомобиль получил существенно доработанную подвеску, улучшенную шумоизоляцию и другие настройки, ориентированные прежде всего на комфорт, а не на спортивный характер.

Внешне Mercedes-Maybach SL 680 отличается фирменной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, большим количеством хромированных элементов, эксклюзивными 21-дюймовыми колесными дисками и активным задним спойлером, который автоматически меняет положение в зависимости от скорости движения.

Салон выполнен в двухместной конфигурации и отделан премиальными материалами. Для оформления интерьера использованы кожа Nappa, декоративные деревянные вставки и другие элементы, характерные для флагманских моделей Maybach.

585-сильный V8 и разгон до «сотни» за 4,1 секунды

Под капотом родстера установлен 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 к.с. В паре с ним работают автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды, а максимальная скорость электронно ограничена на уровне 260 км/ч.

Самый дорогой кабриолет в Украине

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series стал новым флагманом семейства SL и первой открытой моделью современной линейки Maybach. С появлением этого автомобиля украинский рынок пополнился одним из самых дорогих серийных кабриолетов, официально доступных через дилерскую сеть бренда.

Стоимость модели в Украине начинается от 318 тыс. евро, что по текущему курсу составляет примерно 13,9 млн грн.