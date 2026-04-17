Rolls-Royce показал самый дорогой кабриолет в мире

Роллс-Ройс Найтингейл
Компания Rolls-Royce Motor Cars представила новый кабриолет Nightingale, созданный в рамках программы Coachbuild. Модель выпустят ограниченным тиражом в 100 экземпляров, а стартовая цена составляет около 9,5 млн долларов. О новинке пишет topgir.com.ua.
Это делает новинку одним из самых дорогих серийных автомобилей современности.
Дизайн: сочетание яхты, люкса и футуризма
Nightingale получил двухместный кузов с открытым верхом и длину 5,76 м - на уровне флагманского Rolls-Royce Phantom.
Ключевые особенности дизайна:
- массивная решетка Pantheon из нержавеющей стали
- узкая светодиодная оптика
- 24-дюймовые колесные диски, вдохновленные винтами яхт
- вытянутый силуэт с длинной задней частью
- интегрированный диффузор без классического спойлера
Общая концепция - это сочетание автомобиля, яхты и арт-объекта.
Технологии: электричество вместо V12
В отличие от классических моделей бренда, Nightingale получил полностью электрическую силовую установку. Платформа - Architecture of Luxury, которая уже используется в Rolls-Royce Spectre.
Хотя точные характеристики не раскрываются, можно ожидать:
- высокий запас хода
- максимальный комфорт, а не спортивность
- практически бесшумное движение
Это еще один сигнал, что даже ультралюксовый сегмент переходит на электротягу.
Интерьер: индивидуальность как стандарт
Салон Nightingale - это фактически персональный проект каждого клиента.
Среди ключевых особенностей:
- двухместная конфигурация
- полностью индивидуальная отделка
- потолок из 10 500 оптоволоконных элементов
Последний создает уникальный узор, вдохновленный звуковыми волнами пения соловья - это пример того, как бренд сочетает технологии с искусством.
Эксклюзивность: купить смогут не все
Важный нюанс - клиентов для Nightingale будет отбирать сам производитель.
Это означает:
- даже наличие средств не гарантирует покупку
- каждый автомобиль создается под конкретного владельца
- модель имеет статус коллекционного актива еще до начала производства
Поставки запланированы на 2028 год.
Вывод
Rolls-Royce Nightingale - это не просто автомобиль, а демонстрация будущего ультралюкса: электрификация, максимальная персонализация и ограниченный доступ.
Такие проекты формируют новую философию рынка, где авто становится не техническим искусством, а просто предметом статуса на уровне с другими гаджетами.