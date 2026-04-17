Rolls-Royce показал самый дорогой кабриолет в мире

Компания Rolls-Royce Motor Cars представила новый кабриолет Nightingale, созданный в рамках программы Coachbuild. Модель выпустят ограниченным тиражом в 100 экземпляров, а стартовая цена составляет около 9,5 млн долларов. О новинке пишет topgir.com.ua.

Это делает новинку одним из самых дорогих серийных автомобилей современности.

Дизайн: сочетание яхты, люкса и футуризма

Nightingale получил двухместный кузов с открытым верхом и длину 5,76 м - на уровне флагманского Rolls-Royce Phantom.

Ключевые особенности дизайна:

массивная решетка Pantheon из нержавеющей стали

узкая светодиодная оптика

24-дюймовые колесные диски, вдохновленные винтами яхт

вытянутый силуэт с длинной задней частью

интегрированный диффузор без классического спойлера

Общая концепция - это сочетание автомобиля, яхты и арт-объекта.

Технологии: электричество вместо V12

В отличие от классических моделей бренда, Nightingale получил полностью электрическую силовую установку. Платформа - Architecture of Luxury, которая уже используется в Rolls-Royce Spectre.

Хотя точные характеристики не раскрываются, можно ожидать:

высокий запас хода

максимальный комфорт, а не спортивность

практически бесшумное движение

Это еще один сигнал, что даже ультралюксовый сегмент переходит на электротягу.

Интерьер: индивидуальность как стандарт

Салон Nightingale - это фактически персональный проект каждого клиента.

Среди ключевых особенностей:

двухместная конфигурация

полностью индивидуальная отделка

потолок из 10 500 оптоволоконных элементов

Последний создает уникальный узор, вдохновленный звуковыми волнами пения соловья - это пример того, как бренд сочетает технологии с искусством.

Эксклюзивность: купить смогут не все

Важный нюанс - клиентов для Nightingale будет отбирать сам производитель.

Это означает:

даже наличие средств не гарантирует покупку

каждый автомобиль создается под конкретного владельца

модель имеет статус коллекционного актива еще до начала производства

Поставки запланированы на 2028 год.

Вывод

Rolls-Royce Nightingale - это не просто автомобиль, а демонстрация будущего ультралюкса: электрификация, максимальная персонализация и ограниченный доступ.

Такие проекты формируют новую философию рынка, где авто становится не техническим искусством, а просто предметом статуса на уровне с другими гаджетами.