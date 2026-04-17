Rolls-Royce показав найдорожчий кабріолет у світі

ФОТО: Rolls-Royce|
Rolls-Royce Nightingale
Компанія Rolls-Royce Motor Cars представила новий кабріолет Nightingale, створений у межах програми Coachbuild. Модель випустять обмеженим тиражем у 100 екземплярів, а стартова ціна становить близько 9,5 млн доларів. Про новинку пише topgir.com.ua.
Це робить новинку одним із найдорожчих серійних автомобілів сучасності.
Дизайн: поєднання яхти, люксу і футуризму
Nightingale отримав двомісний кузов із відкритим верхом і довжину 5,76 м — на рівні флагманського Rolls-Royce Phantom.
Ключові особливості дизайну:
- масивна решітка Pantheon із нержавіючої сталі
- вузька світлодіодна оптика
- 24-дюймові колісні диски, натхненні гвинтами яхт
- витягнутий силует із довгою задньою частиною
- інтегрований дифузор без класичного спойлера
Загальна концепція — це поєднання автомобіля, яхти та арт-об’єкта.
Технології: електрика замість V12
На відміну від класичних моделей бренду, Nightingale отримав повністю електричну силову установку. Платформа — Architecture of Luxury, яка вже використовується в Rolls-Royce Spectre.
Хоча точні характеристики не розкриваються, можна очікувати:
- високий запас ходу
- максимальний комфорт, а не спортивність
- практично безшумний рух
Це ще один сигнал, що навіть ультралюксовий сегмент переходить на електротягу.
Інтер’єр: індивідуальність як стандарт
Салон Nightingale — це фактично персональний проєкт кожного клієнта.
Серед ключових особливостей:
- двомісна конфігурація
- повністю індивідуальне оздоблення
- стеля з 10 500 оптоволоконних елементів
Остання створює унікальний візерунок, натхненний звуковими хвилями співу солов’я — це приклад того, як бренд поєднує технології з мистецтвом.
Ексклюзивність: купити зможуть не всі
Важливий нюанс — клієнтів для Nightingale відбиратиме сам виробник.
Це означає:
- навіть наявність коштів не гарантує покупку
- кожен автомобіль створюється під конкретного власника
- модель має статус колекційного активу ще до початку виробництва
Поставки заплановані на 2028 рік.
Висновок
Rolls-Royce Nightingale — це не просто автомобіль, а демонстрація майбутнього ультралюксу: електрифікація, максимальна персоналізація та обмежений доступ.
Такі проекти формують нову філософію ринку, де авто стає не технічний мистецтвом, а просто предметом статусу на рівні з іншими гаджетами.