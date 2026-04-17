Rolls-Royce показав найдорожчий кабріолет у світі

Компанія Rolls-Royce Motor Cars представила новий кабріолет Nightingale, створений у межах програми Coachbuild. Модель випустять обмеженим тиражем у 100 екземплярів, а стартова ціна становить близько 9,5 млн доларів. Про новинку пише topgir.com.ua.

Це робить новинку одним із найдорожчих серійних автомобілів сучасності.

Дизайн: поєднання яхти, люксу і футуризму

Nightingale отримав двомісний кузов із відкритим верхом і довжину 5,76 м — на рівні флагманського Rolls-Royce Phantom.

Ключові особливості дизайну:

масивна решітка Pantheon із нержавіючої сталі

вузька світлодіодна оптика

24-дюймові колісні диски, натхненні гвинтами яхт

витягнутий силует із довгою задньою частиною

інтегрований дифузор без класичного спойлера

Загальна концепція — це поєднання автомобіля, яхти та арт-об’єкта.

Технології: електрика замість V12

На відміну від класичних моделей бренду, Nightingale отримав повністю електричну силову установку. Платформа — Architecture of Luxury, яка вже використовується в Rolls-Royce Spectre.

Хоча точні характеристики не розкриваються, можна очікувати:

високий запас ходу

максимальний комфорт, а не спортивність

практично безшумний рух

Це ще один сигнал, що навіть ультралюксовий сегмент переходить на електротягу.

Інтер’єр: індивідуальність як стандарт

Салон Nightingale — це фактично персональний проєкт кожного клієнта.

Серед ключових особливостей:

двомісна конфігурація

повністю індивідуальне оздоблення

стеля з 10 500 оптоволоконних елементів

Остання створює унікальний візерунок, натхненний звуковими хвилями співу солов’я — це приклад того, як бренд поєднує технології з мистецтвом.

Ексклюзивність: купити зможуть не всі

Важливий нюанс — клієнтів для Nightingale відбиратиме сам виробник.

Це означає:

навіть наявність коштів не гарантує покупку

кожен автомобіль створюється під конкретного власника

модель має статус колекційного активу ще до початку виробництва

Поставки заплановані на 2028 рік.

Висновок

Rolls-Royce Nightingale — це не просто автомобіль, а демонстрація майбутнього ультралюксу: електрифікація, максимальна персоналізація та обмежений доступ.

Такі проекти формують нову філософію ринку, де авто стає не технічний мистецтвом, а просто предметом статусу на рівні з іншими гаджетами.