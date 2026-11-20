Як зазначають фахівці юридичної компанії Дорожній адвокат, вимоги до технічних засобів для огляду водіїв чітко регламентовані спільною інструкцією МВС та МОЗ. Згідно з цим документом, наявність приладу в руках інспектора ще не робить його покази беззаперечним доказом у суді за статтею 130 КУпАП.

В Україні допустима норма алкоголю у крові для водіїв становить 0,2 проміле. Похибка приладів Dräger Alcotest становить ±0,042 проміле.

Перед початком процедури поліцейський повинен не лише пояснити порядок тестування, а й на вимогу керманича пред'явити пакет документів на обладнання. Відмовки на кшталт "усі папери лежать в управлінні" або "прилад сертифікований керівництвом" є прямим порушенням закону.

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Головний папір – свідоцтво про повірку

Багато водіїв помилково вважають, що достатньо побачити лише сертифікат відповідності. Проте юристи наголошують, що цей документ підтверджує лише загальні технічні характеристики моделі, тоді як ключовим є саме свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

Цей документ гарантує, що конкретний екземпляр алкотестера працює коректно і його метрологічні показники в нормі. "Для водія принципове значення має не сама наявність будь-якого паперу, а чинність повірки саме на дату проведення тесту", – пояснюють експерти.

Якщо строк дії повірки закінчився хоча б день тому, результати такого вимірювання автоматично ставляться під сумнів. Більше того, необхідно уважно звірити серійний номер на самому приладі з цифрами, вказаними у свідоцтві, адже патрульні іноді показують документи від іншого драгера.

Що робити, якщо документів немає

Коли інспектор відмовляється надати папери або їх просто не існує, захист у суді має будуватися на недостовірності самого результату вимірювання. Відповідно до статті 266 КУпАП, огляд, проведений із порушенням встановленого порядку або несертифікованим приладом, вважається недійсним.

До речі, покладатися на дешеві кишенькові пристрої перед поїздкою також не варто. Як уже повідомлялося на нашому сайті, побутовий алкотестер часто занижує показники, тому нуль на його дисплеї не гарантує реальної тверезості та відсутності проблем із поліцією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що згода водія на поверхневий огляд авто не дає патрульним права проводити повноцінний обшук салону. Верховний Суд визнав докази, знайдені під час такого безпідставного нишпорення, абсолютно незаконними.