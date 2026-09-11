Поліція вимагає показати VIN-код: чи зобов’язаний водій відкрити капот

Як пише Дорожній адвокат, після законної зупинки поліцією водій зобов’язаний “дати можливість перевірити” номер кузова. Фактично це означає, що водій не повинен самостійно відкривати капот (може навіть не знати як це робиться), але повинен надати можливість поліцейським перевірити VIN-код.

Відповідно до пп. “б” п. 2.4 Правил дорожнього руху, на вимогу поліцейського водій повинен дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. Прямого обов’язку відкривати капот діючим законодавством не передбачено.

VIN є ідентифікаційним номером транспортного засобу, тому його перевірка належить до перевірки ідентифікаційних даних автомобіля. Водій не зобов’язаний знати де саме розміщено VIN-код на його автомобілі.

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Чи можуть зупинити авто лише заради VIN

Ні. Підстави для зупинки транспортного засобу визначає ст. 35 Закону України “Про Національну поліцію”. Серед них, зокрема, порушення ПДР, очевидна технічна несправність автомобіля, інформація про причетність транспортного засобу або водія до правопорушення, а також перебування авто в розшуку.

Окремої підстави “для перевірки VIN-коду”закон не містить. Тому поліцейський не може зупинити автомобіль виключно через бажання перевірити його VIN. При цьому під час законної зупинки правоохоронці можуть провести таку перевірку відповідно до вимог ПДР. Поліцейський також зобов’язаний повідомити водієві конкретну причину зупинки.

Чи потрібно відкривати капот

На деяких автомобілях ідентифікаційний номер розміщений під капотом, на кузові, дверному отворі, під підкрилком або в іншому місці. У такому випадку водій повинен надати можливість поліцейському звірити VIN. Обов’язку відкривати двері, капот, багажник або знімати підкрилки законодавство не передбачає.

Тобто якщо для доступу до номера потрібно виконати додаткові дії, водій має забезпечити таку можливість, але не обов’язаний робити це самостійно.

Чи є штраф за відмову показати VIN

Окремого штрафу за відмову показати VIN-код КУпАП не встановлює. Водночас обов’язок надати можливість перевірити номери агрегатів передбачений п. 2.4 ПДР. За порушення вимог Правил, яке не охоплюється іншою статтею КУпАП, застосовується ст. 125 КУпАП — вона передбачає попередження.

Таким чином, звичайна відмова надати доступ до VIN не означає автоматичного штрафу, однак водій порушує встановлений ПДР обов’язок. Якщо ж водій надав можливість поліцейському відкрити капот та перевірити VIN, а поліцейський з цим не впорався – порушення відсутнє.

Що важливо запам’ятати водієві

Є дві різні юридичні ситуації:

Поліція хоче зупинити автомобіль тільки для перевірки VIN. Самого бажання перевірити VIN недостатньо — повинна існувати передбачена законом підстава для зупинки.

Автомобіль уже законно зупинили, і поліцейський просить показати VIN. У такому випадку водій повинен надати можливість перевірити номер. Самостійно відкривати капот воідй не забовьязний.

Отже, водієві варто розрізняти підставу для зупинки та право поліції перевірити ідентифікаційні номери автомобіля. Перше має відповідати ст. 35 Закону “Про Національну поліцію”, а обов’язок дати можливість перевірити номера агрегатів прямо передбачений ПДР.