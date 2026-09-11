Полиция требует показать VIN-код: обязан водитель открыть капот

Как пишет Дорожный адвокат, после законной остановки полицией водитель обязан“ дать возможность проверить” номер кузова. Фактически это означает, что водитель не должен самостоятельно открывать капот (может даже не знать, как это делается), но должен предоставить возможность полицейским проверить VIN-код.

В соответствии с пп.“ б” п. 2.4 ПДД, по требованию полицейского водитель должен дать возможность проверить номера агрегатов и комплектность транспортного средства. Прямой обязанности открывать капот действующим законодательством не предусмотрено.

VIN является идентификационным номером транспортного средства, поэтому его проверка относится к проверке идентификационных данных автомобиля. Водитель не обязан знать, где именно размещен VIN-код на его автомобиле.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Могут остановить авто только ради VIN

Нет. Основания для остановки транспортного средства определяет ст. 35 Закона Украины“ О Национальной полиции” . Среди них, в частности, нарушение ПДД, очевидна техническая неисправность автомобиля, информация о причастности транспортного средства или водителя к правонарушению, а также нахождение авто в розыске.

Отдельного основания“ для проверки VIN-кода” закон не содержит. Потому полицейский не может остановить автомобиль исключительно из-за желания проверить его VIN. При этом во время законной остановки правоохранители могут провести такую проверку в соответствии с требованиями ПДД. Полицейский также обязан сообщить водителю конкретную причину остановки.

Нужно ли открывать капот

На некоторых автомобилях идентификационный номер находится под капотом, на кузове, дверном проеме, под подкрылком или в другом месте. В таком случае водитель должен предоставить возможность полицейскому сверить VIN. Обязанности открывать двери, капот, багажник или снимать подкрылки законодательство не предусматривает.

То есть, если для доступа к номеру нужно выполнить дополнительные действия, водитель должен обеспечить такую возможность, но не обязан делать это самостоятельно.

Есть ли штраф за отказ показать VIN

Отдельного штрафа за отказ показать VIN-код КУоАП не устанавливает. В то же время, обязанность предоставить возможность проверить номера агрегатов предусмотрена п. 2.4 ПДД. За нарушение требований Правил, которое не охватывается другой статьей КУоАП, применяется ст. 125 КУоАП – она предусматривает предупреждение.

Таким образом, обычный отказ предоставить доступ к VIN не означает автоматического штрафа, однако водитель нарушает установленную ПДД обязанность. Если же водитель предоставил возможность полицейскому открыть капот и проверить VIN, а полицейский с этим не справился– нарушение отсутствует.

Что важно запомнить водителю

Есть две разные юридические ситуации:

Полиция хочет остановить автомобиль только для проверки VIN. Самого желания проверить VIN недостаточно – должно существовать предусмотренное законом основание для остановки.

Автомобиль уже законно остановили и полицейский просит показать VIN. В таком случае водитель должен предоставить возможность проверить номер. Самостоятельно открывать капот воин не обязателен.

Следовательно, водителю следует различать основание для остановки и право полиции проверить идентификационные номера автомобиля. Первое должно соответствовать ст. 35 Закона“ О Национальной полиции” , а обязанность дать возможность проверить номера агрегатов прямо предусмотренного ПДД.