Попит на електромобілі в Україні впав удвічі: які моделі стали найпопулярнішими

Упродовж першого півріччя 2026 року український автопарк поповнили 15 221 транспортний засіб із повністю електричною силовою установкою (BEV). Як повідомляє Укравтопром, це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше скоротилися реєстрації легкових електромобілів.

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Легкових електрокарів стало значно менше

За шість місяців в Україні зареєстрували 14 404 легкові електромобілі, що на 53% менше, ніж торік.

Сегмент електричного комерційного транспорту також продемонстрував спад, хоча менш відчутний. За пів року українці придбали 817 комерційних електромобілів, що на 17% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас частка нових автомобілів серед усіх зареєстрованих електромобілів дещо зросла — до 19% проти 18% роком раніше.

Найпопулярніші нові електромобілі

Лідером серед нових електрокарів став BYD Leopard 3, який за пів року знайшов 421 покупця.

До першої п'ятірки також увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 359 авто;

ZEEKR 001 — 229 авто;

Volkswagen ID.UNYX — 203 авто;

ZEEKR 7X — 172 авто.

Лідери серед імпортованих електромобілів з пробігом

На вторинному ринку українці традиційно віддавали перевагу моделям, які вже добре зарекомендували себе.

Найпопулярнішим уживаним електромобілем, вперше зареєстрованим в Україні, став Nissan Leaf із результатом 1592 автомобілі.

До ТОП-5 також увійшли:

Tesla Model Y — 1468 авто; Tesla Model 3 — 1355 авто; Chevrolet Bolt — 613 авто; Renault Zoe — 553 авто.

Інтерес до електромобілів продовжує падати

Статистика свідчить, що після рекордних показників минулого року український ринок електромобілів у першому півріччі 2026-го суттєво сповільнився. При цьому інтерес до нових моделей китайських виробників продовжує зростати, тоді як на вторинному ринку незмінними лідерами залишаються Nissan і Tesla.

Частка електромобілів на українському ринку зменшилася вдвічі насамперед через введення ПДВ на імпорт електрокарів із січня 2026 року, що призвело до суттєвого зростання їхньої вартості.