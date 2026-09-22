Пораненим воїнам передали 40 електроскутерів, які до класичного статусу не дотягують

Марку й модель у повідомленнях не вказують, проте на фото та відео Hope For Ukraine переданих машин можна ідентифікувати чотириколісні Drive Medical Scout або його модифікацію Scout LT.

Це не звичайний електроскутер , компактний засіб пересування для людей з обмеженою мобільністю. Він має чотири колеса, сидіння з підлокітниками, кермо з органами управління та передній кошик для речей. Конструкція розрахована на використання як у приміщеннях, так і на вулиці.

Щоб не залежати від інших

Максимальна швидкість Scout становить близько 6,4 км/год, а вантажність – до 136 кг. Залежно від акумуляторів запас ходу може сягати приблизно 14,5 – 22,5 км. Версія з батареї більшої місткості розрахована на більші поїздки.

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До речі, це вже не перше постачання таких скутерів до Львівщини для людей з вадами рухомого апарату. У серпні ця ж команда завезла для покриття потреб Львівщини 49 таких мотокрісел, про що редакція Авто24 писала .

Можна розібрати й покласти в авто

Одна з практичних особливостей Scout – можливість швидко розібрати його на кілька частин без спеціального інструменту. Окремі елементи після демонтажу можна перевезти в багажник автомобіля. Це важливо для людей, яким потрібно регулярно переміщатися між приміщеннями, автомобілем та місцями реабілітації.

У приміщеннях, по тротуарах поїде впевнено навіть у дощ чи сніг, але на морозі батарея трохи "сяде". Фото: Надія на Україну

Скутер живиться від 24-вольтової системи з двома акумуляторами. Залежно від комплектації батареї ємністю 12 або 20 Ач.

А що з водійськими правами?

Для такого вирішення статусу питання "права" має інший, ніж для звичайного електротранспорту. Українські ПДР запускають крісло колісне як спеціально сконструйований колісний засіб для маломобільних людей, який може мати двигун.

" У цьому мотокріслі потужність двигуна становить 250 Вт (0,25 кВт), а максимальна швидкість – 6,4 км/год. В Україні обов’язкова реєстрація та наявність "прав" категорії А1 розширюється лише на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт або розрахована на швидкість понад 50 км/год, – зазначають в Авто24.

Таким чином Drive Scout у такому виконанні – фактично крісло колісне з моторчиком, а не мопедом, для постійного водійського права та державної реєстрації. Саме це й пояснює його призначення: повернути пораненим військовим можливість самостійно перейти під час лікування та реабілітації.