Porsche планує масштабні скорочення робочих місць

Компанія Porsche може провести нову масштабну хвилю скорочень персоналу. За інформацією німецького видання Handelsblatt, автовиробник планує ліквідувати до 4 тис. робочих місць, що значно перевищує раніше оголошені плани.

Читайте також: Porsche показала гоночний 911 GT4 R за майже 400 тисяч доларів

Кого будуть скорочувати

Найбільше скорочення можуть торкнутися працівників управлінських і адміністративних підрозділів. Також під перегляд потрапили виробничі та інженерні потужності дослідницько-конструкторського центру Porsche у Вайссаху, де компанія оцінює доцільність збереження близько 30% наявних ресурсів.

Офіційно в Porsche не підтвердили інформацію про масштаби нового скорочення. Водночас представник компанії заявив, що наразі готується комплексна програма оптимізації бізнесу, покликана зробити структуру підприємства більш ефективною. Представити її планують до кінця липня.

Перегляд планів скорочення

Ще у березні генеральний директор Porsche Олівер Блуме повідомив про підготовку нового етапу скорочення персоналу, який мав доповнити попередню програму реструктуризації.

Нагадаємо, що в межах першого пакета Porsche вже оголосила про скорочення понад 4 тис. робочих місць. Якщо інформація Handelsblatt підтвердиться, загальний обсяг скорочень у компанії може перевищити 8 тис. працівників.

Новий етап оптимізації пов'язують із необхідністю зменшення витрат, адаптацією до уповільнення попиту на електромобілі та складною ситуацією на ключових світових ринках.