Porsche планирует масштабное сокращение рабочих мест

Компания Porsche может провести новую масштабную волну сокращений персонала. По информации немецкого издания Handelsblatt, автопроизводитель планирует сократить до 4 тыс. рабочих мест, что значительно превышает ранее объявленные планы.

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Кого будут сокращать

Больше всего сокращения могут коснуться сотрудников управленческих и административных подразделений. Также под пересмотр попали производственные и инженерные мощности научно-исследовательского и конструкторского центра Porsche в Вайссахе, где компания оценивает целесообразность сохранения около 30% имеющихся ресурсов.

Официально в Porsche не подтвердили информацию о масштабах нового сокращения. В то же время представитель компании заявил, что в настоящее время готовится комплексная программа оптимизации бизнеса, призванная сделать структуру предприятия более эффективной. Представить ее планируют до конца июля.

Пересмотр планов сокращения

Еще в марте генеральный директор Porsche Оливер Блуме сообщил о подготовке нового этапа сокращения персонала, который должен был дополнить предыдущую программу реструктуризации.

Напомним, что в рамках первого пакета Porsche уже объявила о сокращении более 4 тыс. рабочих мест. Если информация Handelsblatt подтвердится, общий объем сокращений в компании может превысить 8 тыс. сотрудников.

Новый этап оптимизации связывают с необходимостью сокращения расходов, адаптацией к замедлению спроса на электромобили и сложной ситуацией на ключевых мировых рынках.