Послуги ТСЦ МВС без черги: нова схема від шахраїв

У Головному сервісному центрі МВС попередили про шахрайську схему, пов’язану з нібито платним пріоритетним обслуговуванням. В інтернеті можуть пропонувати військовослужбовцям та людям з інвалідністю “гарантований” запис або швидкий виклик до адміністратора за грошову винагороду.

У МВС наголошують, що пріоритетне обслуговування в сервісних центрах є безоплатним. Сторонні посередники не повинні мати доступу до системи керування записом, тому пропозиції “допомогти” отримати пріоритет за гроші вважається шахрайською схемою.

Крім втрати коштів, передача таким особам персональних даних може створити ризик їх витоку або призвести до компрометації облікових записів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як отримати пріоритетне обслуговування

Для цього потрібно особисто звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС та зареєструватися в системі Е-запис через термінал, обравши необхідну послугу.

Під час реєстрації необхідно внести дані документа, який підтверджує право на пріоритетне обслуговування. Його оригінал потрібно пред’явити адміністратору, а також надати копію. За наявності відповідної функції копію можна сформувати через застосунок або портал Дія.

Після реєстрації відвідувач отримує номер пріоритетного виклику. Він відображається на інформаційному моніторі, а за наявності відповідної опції може також надсилатися на електронну пошту. Представників пільгових категорій викликають до першого вільного адміністратора, який надає потрібну послугу.

Хто має право на пріоритет

Відповідно до наказу МВС №777 від 5 листопада 2020 року, пріоритетне обслуговування передбачене для:

людей з інвалідністю;

дітей з інвалідністю;

однієї особи, яка супроводжує людину з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;

членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;

військовослужбовців, які проходять військову службу під час дії воєнного стану.

У сервісному центрі МВС наголошують: платити за пріоритетний виклик не потрібно. Якщо хтось пропонує оформити таку послугу за винагороду, це привід не передавати йому гроші чи персональні дані.