Услуги ТСЦ МВД без очереди: новая схема от мошенников

В Главном сервисном центре МВД предупредили о мошеннической схеме, связанной с якобы платным приоритетным обслуживанием. В интернете могут предлагать военнослужащим и людям с инвалидностью“ гарантированный” запись или быстрый вызов к администратору за денежное вознаграждение.

В МВД отмечают, что приоритетное обслуживание в сервисных центрах безвозмездно. Посторонние посредники не должны иметь доступа к системе управления записью, поэтому предложения“ помочь” получить приоритет за деньги считается мошеннической схемой.

Помимо потери средств передача таким лицам персональных данных может создать риск их утечки или привести к компрометации аккаунтов.

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Как получить приоритетное обслуживание

Для этого нужно лично обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД и зарегистрироваться в системе Е-запись через терминал, выбрав необходимую услугу.

При регистрации необходимо внести данные документа, подтверждающего право на приоритетное обслуживание. Его оригинал следует предъявить администратору, а также предоставить копию. При наличии соответствующей функции копию можно сформировать через приложение или портал Действие.

После регистрации посетитель получает номер приоритетного вызова. Он отображается на информационном мониторе, а при наличии соответствующей опции может отправляться на электронную почту. Представителей льготных категорий вызывают к первому свободному администратору, предоставляющему необходимую услугу.

Кто имеет право на приоритет

Согласно приказу МВД №777 от 5 ноября 2020 года, приоритетное обслуживание предусмотрено для:

людей с инвалидностью;

детей с инвалидностью;

одного лица, сопровождающего человека с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью;

членов семей погибших или умерших военнослужащих;

военнослужащих, проходящих военную службу во время действия военного положения.

В сервисном центре МВД отмечают: платить за приоритетный вызов не нужно. Если кто предлагает оформить такую услугу за вознаграждение, это повод не передавать ему деньги или персональные данные.