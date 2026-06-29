Посвідчення тракториста без навчання коштує 30 тисяч гривень: де таке практикують

За даними слідства, 42-річний головний спеціаліст одного з відділів Житомирського управління загаданого відомства попався на пропозиції трьом чоловікам отримати необхідні кваліфікаційні документи. Послуга надавалася за винагороду.

Як пишуть у своїх релізах пресслужби прокуратури та поліції Житомирської області, вартість одного такого документа коштувала 30 тисяч гривень. У цю суму входило оформлення документів про нібито проходження навчання та успішне складання іспитів без фактичної перевірки знань.

Читайте також У Європі на трактори повертають металеві колеса: які їхні переваги

Як чиновника викрили

А все просто – посадовця підвела жадібність. Чи то ціну підняв надто високо, чи то інфляційні процеси підштовхнули його до зростання тарифу, але пропозиція виявилася надто зухвалою. Один із претендентів на посвідчення звернувся до правоохоронних органів, після чого подальші дії посадовця документувалися під контролем поліції.

За версією слідства, спочатку підозрюваний отримав 60 тисяч гривень за двох майбутніх трактористів. Для маскування схеми чоловіки формально склали іспити з негативним результатом, після чого отримали свідоцтва про проходження лише навчання.

Далі для правдивості їм організували повторне "успішне" складання іспитів та видали посвідчення трактористів-машиністів.

Момент затримання посадовця, який хвилин тому отримав гроші за свої послуги. Фото: прокуратура, поліція Житомирщини

Вручення ще 30 тисяч гривень за оформлення посвідчення третьому кандидату мало повторити сценарій, але коли гроші опинилися у чиновника, його затримали.

Підстава для вручення підозри законна

Загальна сума неправомірної вигоди, за даними правоохоронців, становила 90 тисяч гривень. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження та вручення ймовірно організатору схеми підозри.

Під час обшуків у службовому кабінеті, автомобілі та за місцем проживання вилучили гроші, документацію, чорнові записи та інші речові докази. Слідство також перевіряє можливу причетність інших працівників державної установи та навчально-курсового комбінату до реалізації схеми.

Читайте також 100-річний трактор відновили на Вінниччині

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 199 680 гривень. Також його відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування триває. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.