Позашляховий універсал Audi A6 Allroad може повернутись уже незабаром

Новий A6 Allroad базуватиметься на останньому поколінні A6 Avant, що дебютувало навесні 2025 року, проте отримає низку специфічних оновлень. Наявні дані вказують на збереження традиційної форми: захисне пластикове облицювання кузова, алюмінієві пластини захисту днища спереду та ззаду, а також рейлінги на даху, що розташовані вище, ніж у стандартного універсала, пише Carscoops.

Читайте також: Audi Q9 розсекретили зсередини: яким буде найбільший кросовер марки

Головною технічною особливістю залишається адаптивна пневматична підвіска, яка дозволяє водієві регулювати кліренс залежно від дорожніх умов. Крім того, автомобіль отримає специфічні диски та шини з агресивнішим протектором, що візуально та технічно віддаляє його від базової моделі Avant.

Цифровізація інтер'єру

Внутрішній простір буде повністю ідентичним до актуального сімейства A6. Покупці можуть розраховувати на високотехнологічну приладову панель із трьома екранами, проекційний дисплей та преміальну аудіосистему Bang & Olufsen із 20 динаміками. Рівень комфорту забезпечуватимуть чотиризонний клімат-контроль та доводчики дверей.

Силові установки: дизель та плагін-гібрид

Згідно з документами, виявленими виданням Drive, новинка вийде під кодовими назвами DVKC та DYVA, що відповідають дизельному двигуну та гібриду з можливістю підзарядки:

Дизельна версія: 3,0-літровий V6 TDI з технологією “м’якого” гібрида, що видає 295 к.с. та 580 Нм крутного моменту.

3,0-літровий V6 TDI з технологією “м’якого” гібрида, що видає 295 к.с. та 580 Нм крутного моменту. Гібридна версія (PHEV): поєднання 2,0-літрового двигуна TSI та електродвигуна. Сукупна потужність системи становить 362 к.с., а батарея ємністю 20,7 кВт-год забезпечує до 100 км запасу ходу виключно на електротязі.

Обидва варіанти працюватимуть у парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач S tronic та фірмовою системою повного приводу quattro.

Ринкові перспективи та конкуренти