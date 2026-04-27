Працівники "швидкої" з Одеси підзаробляли на трансфері для ухилянтів

За даними слідства, у березні 2026 року фігурант пообіцяв чоловіку призовного віку організувати виїзд до Молдови поза пунктами пропуску.

Про це пишуть відразу два офіційні джерела – Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Головне управління Нацполіції в Одеській області.

"Швидка" як прикриття

Спочатку "послугу" оцінили у 3000 доларів, але згодом сума зросла до 6000. Згідно з планом, "клієнт" мав перевдягнутися в уніформу медика та сісти за кермо автомобіля екстреної допомоги зі спецсигналами, щоб безперешкодно проїхати блокпости. Після цього організатор разом із сином планував супроводжувати його далі до кордону.

У день реалізації схеми підозрюваний отримав 6000 доларів, частину з яких повернув "клієнту" на витрати. Втім, операція відбувалася під контролем правоохоронців – зловмисника затримали.

Карета швидкої мединої допомоги була справжня, але медики на ній – фейкові, а “люстра” на даху світила безпідставно. Фото: Прокуратура України

Друга схема – "класичний маршрут"

Паралельно викрито ще одного, як вважають слідчі, організатора – 21-річного мешканця регіону.

Він намагався переправити чоловіка до Молдови за 7000 доларів: 2000 – аванс, решта – під час перетину кордону.



Підозрюваного затримали одразу після отримання частини коштів. Фото: Прокуратура України

Підозри і покарання

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави (для старшого фігуранта – понад 665 тис. грн).

Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.