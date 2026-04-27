Работники "скорой" из Одессы подрабатывали на трансфере для уклонистов

Правоохранители разоблачили сразу две схемы незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Одну из них, по подозрению следователей, организовал 52-летний механик-водитель станции скорой помощи, который использовал служебный спецтранспорт.
Карета скорой медицинской помощи работала как такси для перевозки уклонистов

Это была совместная операция нескольких силовых структур в рамках противодействия незаконной переправке через границу.

Валентин Ожго
27 апреля, 07:20
0 мин

По данным следствия, в марте 2026 года фигурант пообещал мужчине призывного возраста организовать выезд в Молдову вне пунктов пропуска.

Об этом пишут сразу два официальных источника – Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона и Главное управление Нацполиции в Одесской области.

"Скорая" как прикрытие

Сначала "услугу" оценили в 3000 долларов, но впоследствии сумма выросла до 6000. Согласно плану, "клиент" должен был переодеться в униформу медика и сесть за руль автомобиля экстренной помощи со спецсигналами, чтобы беспрепятственно проехать блокпосты. После этого организатор вместе с сыном планировал сопровождать его дальше до границы.

В день реализации схемы подозреваемый получил 6000 долларов, часть из которых вернул "клиенту" на расходы. Впрочем, операция проходила под контролем правоохранителей – злоумышленника задержали.

Карета скорой медицинской помощи была настоящая, но медики на ней – фейковые, а “люстра” на крыше светила безосновательно. Фото: Прокуратура Украины

Вторая схема – "классический маршрут"

Параллельно разоблачен еще один, как считают следователи, организатора – 21-летнего жителя региона.

Он пытался переправить мужчину в Молдову за 7000 долларов: 2000 – аванс, остальные – при пересечении границы.


Подозреваемого задержали сразу после получения части средств. Фото: Прокуратура Украины

Подозрения и наказание

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога (для старшего фигуранта – более 665 тыс. грн).

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

